Kim Kardashian se apodera de Nueva York con un gigantesco inflable de ella en bikini [FOTOS]

Literatura sobre el trabajo

"Literatura sobre el trabajo". Hoy, en Letras en el tiempo, celebramos el Día del Trabajo y para ello curioseamos en todos aquellos cuentos, novelas y poemas que se concentran en el mundo laboral. Patricia del Río conversa sobre este tema con Juan Carlos Méndez, autor de la novela "Cierre de edición" (Pengüin Random House, 2022), historia ambientada en una sala de redacción y las vivencias que se entretejen en un medio de prensa. El periodista Diego Pajares recomienda las películas "Dos días y una noche", de los hermanos Dardenne, con Marion Cotillard; y "Pasante de moda", de Nancy Meyers, con las actuaciones de Robert de Niro y Anne Hathaway. Mientras que el crítico literario y librero de Escena libre, Julio Zavala, recomienda tres lecturas interesantes: "Saludos cordiales", de Andrea Bajani; "Por amor o a la fuerza. Feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo", de Cristina Morini; y "Mis trabajos y los días", de Luis Jaime Cisneros. En "El libro de la semana", la conversación es con el politólogo Alberto Vergara, quien incursiona en la literatura infantil con el cuento "Otta, la gaviota que tenía... ¡Vértigo! Con las ilustraciones de Andrea Lértora (Editorial Planeta Junior, 2022). Las canciones que complementan los contenidos del programa son:" Working in the coal mine", con Lee Dorsey; "María landó", por Susana Baca; "El carretero", por Buena Vista Social Club; "Working on the high way", de Bruce Springsteen; "Soy provinciano", por Bareto; "It" s no my place", por Ramones; "Demolición", de Daniel F; "Bill"s, she works hard for the money", con Aubrey Logan. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Dallan Vásquez ||| Episodio 18 – Tercera temporada