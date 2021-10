El actor Kim Seon Ho ha sido acusado por su exnovia de manipularla emocionalmente y hacer que aborte. | Fuente: Netflix

Kim Seon Ho se estaba posicionando como uno de los actores más populares y cotizados de Corea del Sur por su trabajo en los dramas 'Start-Up' y la más reciente serie de Netflix, 'Hometown Cha Cha Cha'. Sin embargo, su carrera se ha visto afectada por una denuncia que hizo su exnovia y lo acusó de manipularla emocionalmente para que aborte.

Esta noticia empezó siendo tan solo un rumor en un sitio web de surcorea y con el paso de las horas se llegó a saber que se trataba de este famoso actor, es así que todo ha ido cayendo por su propio peso hasta que Kim Seon Ho salió al frente y respondió a todas las acusaciones.

El caso ha hecho que este actor coreano empiece a perder popularidad que tanto anhelaba e incluso, algunas marcas que lo contrataron para que sea su imagen han decidido cancelar los contratos. Esto también ha afectado a sus compañeros de 'Hometown Cha Cha Cha' que se han visto obligados a cancelar las actividades que tenían para promocionar la serie de Netflix.

La denuncia a Kim Seon Ho

La denuncia la hizo una usuaria anónima ‘A’ y dijo que el actor ‘K’ la había manipulado para abortar. La usuaria explicó que ella había sido novia del actor en el 2020 y que este argumentó que no podía tener un bebé en ese momento, por lo que la condicionó emocionalmente para que no diera a luz, bajo la promesa de que formalizaría su relación con un matrimonio en dos años (2022).



En el extenso post, la usuaria admite que fue convencida por las promesas de su pareja, pero después de la intervención la relación no fue la misma. Con la popularidad de su novio a finales del 2020, la actitud de él cambió. Citando problemas en el trabajo, K solo la llamaba una vez al mes. La relación se terminó finalmente en mayo del 2021 por una llamada telefónica en la madrugada, según narra la publicación de A.

En la publicación en línea, la mujer aseguró estar dispuesta en exponer "la verdadera cara" del mencionado actor y citó algunas "pistas"para que los lectores pudieran identificarlo. No fue hasta que un youtuber identificó a Kim Seon Ho como el actor detrás de la acusación.

Kim Seon Ho sale al frente y pide disculpas

El actor protagonista de 'Hometown cha-cha-cha" salió al frente y ofreció una declaración sobre la grave denuncia que han hecho, así que admitió todo y pidió disculpas a su exnovia.

“Soy Kim Seon Ho. En primer lugar, quisiera disculparme por brindar mi declaración muy tarde. Cuando vi que las noticias llevaban mi nombre hace unos días, sentí miedo como nunca antes lo había sentido, por lo cual ahora solo puedo expresarme por escrito.

Yo salí con esa persona y tuve buenos sentimientos hacia ella. Sin embargo, yo la herí durante la relación debido a mi incompetencia y falta de consideración. Quería encontrarme con ella de nuevo para ofrecer una disculpa sincera, pero no he sido capaz de hacerlo apropiadamente. Mientras espero que esa oportunidad pueda presentarse, quiero disculparme genuinamente con ella a través de estar carta.

También me gustaría pedir perdón a todas las personas que han confiado en mí y que me han apoyado hasta el final por haberlo decepcionado. Si he llegado tan lejos como el actor Kim Seon Ho, se debe a las personas que me han alentado. Eso es algo que no debí olvidar. También aprovecho esta oportunidad para disculparme con todas las personas que han trabajado conmigo en muchas producciones por todo el daño que les he causado a raíz de mis errores.

Una vez más, quiero pedir perdón a todos los que se han visto afectados por este incidente. Sé que estas palabras confusas son insuficientes para llegar con seriedad a muchas personas, pero ofrezco mis pensamientos sinceros en la manera que puedo. Realmente lo siento”.

La agencia de Kim Seon Ho también se disculpa

SALT Entertainment salió al frente por segunda vez y emitió un comunicado tras el anuncio que hizo Kim Seon Ho y pidieron disculpas.

“Hola, somos SALT Entertainment. Nos disculpamos por causar preocupación a muchas personas por los asuntos personales de Kim Seon Ho. Queremos pedir perdón a todas las personas que se han decepcionado o han salido heridas debido a este incidente. Una vez más, sentimos mucho causar preocupación por algo negativo".

Kim Seon Ho pierde contratos

Tras confirmarse el nombre del actor y ser el protagonista de esta denuncia, muchas empresas que lo habían contratado para que sea imagen de sus marcas han decidido romper vínculos con él. También ha sido sacado de algunas producciones como el caso del programa 2 Days &1 Night anunció que el actor ya no será parte de la cuarta temporada.

El equipo de producción emitió un comunicado y dijo que editarán escenas con Kim Seon-ho 'para reducir la incomodidad que sienten los espectadores'.

