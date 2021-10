Sandra Echeverría le da voz a Maya, la princesa guerrera en "Maya y los tres", nueva serie de Netflix. | Fuente: Composición

Netflix seguirá mostrando la importancia de la cultura latina con el estreno de “Maya y los tres”. La serie que tendrá nueve capítulos seguirá a Maya, una princesa guerrera que se embarca en una búsqueda épica para cumplir una profecía ancestral y salvar a la humanidad de los vengativos dioses del inframundo.

Sandra Echeverría le dará voz al personaje principal. En conversación con RPP Noticias, la actriz mexicana resaltó que “es un honor” formar parte de este elenco liderado por latinoamericanos.

“Una de las cosas que he disfrutado en mi carrera es hacer doblaje para animación, es algo mágico y ser yo la cabeza de este proyecto no me la creo, es el personaje que más me ha dado a mí en la animación porque tiene matices colores, emociones, batallas, tiene de todo”, comentó emocionada.

En “Maya y los tres”, la princesa es una niña de 15 años que buscará luchar por su familia y, para Sandra Echeverría, mostrar a una guerrera adolescente es importante para las nuevas generaciones: “Es una heroína latinoamericana, yo no había visto en toda mi vida algo así, me encanta que nuevas generaciones crezcan viendo héroes como nosotros”, acotó.

Sandra Echeverría contó a RPP Noticias sobre la conexión que hubo entre Maya y ella al momento de conocer su historia en "Maya y los tres". | Fuente: RPP Noticias

Un reparto latino en "Maya y los tres"

Para la actriz mexicana, que Maya sea una guerrera latina, pondrá a todos los países de América del Sur en los ojos del mundo. ¿Por qué? Porque quiere demostrar cómo somos en esta parte de la Tierra.

“Los latinos somos muy cálidos, somos muy familiares. También creo que tenemos conexión con la serie, nos conmoverá porque Maya es super unida a su familia”. En su experiencia en este ámbito, Sandra Echeverría contó que nunca había llorado en una escena, pero al leer el guion no pudo evitar conmoverse.

“Los directores me decían: ‘vas a llorar’, y yo: ‘no creo, ya he hecho animación y nunca he llorado’, y comencé a llorar cuando leí el guion”, comentó entre risas. “Le envié un video a Jorge Gutiérrez (creador de ‘Maya y los tres’) y le dije: ‘Te pasaste haciendo esta escena, me hiciste llorar muchísimo’. Somos muy orgullosos de nuestra cultura, de nuestro pasado, me encanta que se vea reflejado en la serie”, dijo.

Sus compañeros en Netflix

Cabe resaltar que, para el doblaje en español de "Maya y los tres", son mexicanos quienes le prestan sus voces a los personajes singulares que pueblan su trama. Así, el reparto latino lo complementan Kate del Castillo, Diego Luna, Gael García Bernal e Isabela Merced.

Completan el elenco Rita Moreno, Bárbara Bustamante, Mauricio Pérez, Javier Rodríguez, Laura Torres, Joaquín Cosío, Miguel Ángel Ghigliazza, Irene Guiser, José Luis Orozco, Jorge R. Gutiérrez, Sandra Equihua, Carla Castañeda, Ricardo Brust, Raúl Anaya y Sebastián Llapur.

La música de "Maya y los tres" también está trabajada por músicos latinoamericanos. El tráiler, por ejemplo, presenta el tema "If It's To Be" en la voz de Kali Uchis y escrita por Gustavo Santaolalla, cuyo estreno fue el 13 de octubre.

