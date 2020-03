Kim Woo Bin regresará a la actuación luego de confirmar que superó el cáncer nasofaríngeo que lo atacaba desde el 2017. | Fuente: Captura de pantalla

El actor Kim Woo Bin regresará a la actuación luego de confirmar que superó el cáncer nasofaríngeo que lo atacaba desde el 2017. Recordado por su participación en “Los herederos”, el coreano confirmó su participación en la película de ciencia ficción “Alien”.

De acuerdo con la agencia AM, el surcoreano iniciará las grabaciones del film muy pronto: “Kim Woo Bin comenzará a filmar “Alien” a finales de este mes. Sin embargo, los días podrían variar dependiendo de la situación”.

“Alien” iba a comenzar con el rodaje este 11 de marzo, pero debido al brote de coronavirus en el continente asiático, se pospuso por un tiempo más hasta que se calme la situación.

Esta película se dividirá en la era Joseon y la era actual. Como su nombre lo indica, tratará de extraterrestres viviendo en Corea. El contenido del guion alcanza para dos películas; no obstante, se filmarán al mismo tiempo y luego se lanzarán a inicios del 2021.

Kim Woo Bin estará trabajando junto a Ryu Jun Yeol, Kim Tae Ri, Jo Woo Jin, Honey Lee, Kim Eui Sung, Yum Jung Ah, and So Ji Sub.

Después de estar alejado de los sets, este sería el regreso triunfal del actor después de su diagnóstico de cáncer. Luego de confirmarse el cáncer nasofaríngeo que padecía, decidió cancelar todos sus proyectos.

Su novia, la actriz Shin Min Ah, lo acompañó en todo este proceso y de acuerdo con Kim Woo Bin, fue ella quien lo motivó a seguir con los tratamientos y así poder retomar su carrera.

Tras dos años de quimioterapias, el actor de doramas venció la enfermedad y ahora podrá participar en los proyectos que dejó de lado para curarse.