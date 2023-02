La banda de rock Kiss fue fundada en Estados Unidos hace 50 años. | Fuente: Instagram / Kiss

La banda de rock estadounidense Kiss se sumó a las celebraciones al publicar en redes sociales una fotografía del Carnaval de Cajamarca con una fotografía, acompañada con un mensaje de agradecimiento.

Desde su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, la agrupación liderada por Gene Simmons compartió una imagen en la que aparecen un grupo de personas disfrazadas y maquilladas como Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley sobre el escenario.

"¡Kiss está en todas partes!", escribió la banda al inicio de la descripción. "¡Qué genial! ¡Celebrando Kiss en el Carnaval de Cajamarca, Perú! ¡Gracias a Ivett Paredes Pérez por compartir con nosotros!", añadió.

En la instantánea, se ve además que los seguidores que decidieron caracterizarse como el grupo de rock están en las afueras de la Parroquia de San Pedro, en Cajamarca. Todo un homenaje que no pasó desapercibido por los autores de temas como 'I Was Made for Lovin’ You', 'Forever' y 'Rock and Roll All Nite'.

Kiss compartió con sus más de 2 millones de seguidores de Instagram una imagen del carnaval cajamarquino. | Fuente: Instagram / Kiss

Kiss en Lima

En mayo del año pasado, Kiss ofreció un concierto en Arena 1 de La Costa Verde, en la marco de la gira que marca su despedida de los escenarios, tras casi medio siglo de actividad.

El regreso del cuarteto a nuestro país significó un hito especial y emotivo para sus seguidores. Fue la última vez que la agrupación tocó en vivo en territorio peruano, luego de decidir ponerle fin a su carrera musical después de casi cinco décadas y vender más de 100 millones de discos.

"The End of the Road", la gira con la que Kiss decidió cerrar su capítulo musical, fue la más ambiciosa puesta en escena de su carrera, que incluyó explosiones, fuegos artificiales, pantalla gigante y otros efectos especiales.

En aquel concierto en Lima, la banda tocó temas como 'Deuce', 'War Machine', 'Heaven’s on Fire', 'Rock and Roll All Nite', 'I Was Made For Lovin’ You', 'Love Gun', 'Detroit Rock City', 'Strutter', entre otros.

Kiss, como se recuerda, fue fundado en 1973 por el bajista Gene Simmons, el baterista Peter Criss y el guitarrista Paul Stanley. Más adelante, se les unió el guitarrista Ace Frehley.









