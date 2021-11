Kristen Stewart anuncia su compromiso con la guionista Dylan Meyer. | Fuente: Instagram

Kristen Stewart reveló que se ha comprometido con su novia Dylan Meyer. “Nos vamos a casar”, dijo en el programa radial de Howard Stern en SiriusXM. Esta noticia estremeció Hollywood ya que la actriz de 31 de años mantuvo su relación alejada de los medios.

Sin embargo, no pudo ocultarlo más y decidió dar detalles de cómo fue que su pareja le hizo la propuesta: “Quería que me propusiera matrimonio. Fue realmente hermoso. Ella lo hizo muy bien. Nos casamos. Definitivamente lo haremos”, contó.

En el 2019 en ese mismo programa, Kristen Stewart abrió su corazón y explicó que había conocido a Dylan Meyer en el set de una película hace seis años. Tras su ruptura con Stella Maxwell en esa época, comenzó a salir con su novia actual.

La guionista Dylan Meyer y Kristen Stewart llevan dos años de relación y se conocieron hace seis en un set de grabación. | Fuente: Pinterest

La noticia de su compromiso llega dos años después de iniciar su romance, pero para la protagonista de “Spencer”, mantener su vida personal alejada de lo profesional es un gran reto, por lo que ahora se está dando la oportunidad de formalizar su relación.

“Incluso en mis relaciones anteriores, que fueron heterosexuales, hicimos todo lo que pudimos para no ser fotografiados haciendo cosas que no nos representaba, así que creo que la presión adicional de representar a un grupo de personas, de representar lo queer, no fue algo que entendí entonces. Sólo ahora puedo verlo”.

¿Quién es Dylan Meyer, la novia de Kristen Stewart?

Dylan Meyer es una reconocida guionista y también ha hecho algunas apariciones en películas de Hollywood. Entre sus trabajos en papel destacan “Loose Ends” (2015), “XOXO” (2016) y “Moxie” (2021), mientras que, en su faceta como actriz, apareció en “The Death and Return of Superman” y “Wrestling Isn’t Wrestling”.

