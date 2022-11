Kristina Lilley es una actriz estadounidense nacionalizada colombiana. | Fuente: Telemundo

La actriz Kristina Lilley, reconocida por ser Gabriela Acevedo en ‘Pasión de gavilanes’, utilizó su cuenta de Instagram para revelar que ha sido detectada con cáncer de mama por segunda vez.

Tras sus declaraciones, la artista recibió miles de comentarios en sus redes sociales esperando que pronto tome las precauciones del caso para que no pase a mayores.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de mama. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, se le escuchó decir a Kristina Lilley.

Sobre su estado actual de salud, la protagonista de ‘Pasión de gavilanes’ asegura que se encuentra bien y que no leerá ningún comentario porque solo quería darlo a conocer:

“Estoy muy bien, estoy muy tranquila, no voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada, simplemente quería contarles”, añadió. Como se recuerda, en el 2010, Kristina Lilley padeció de cáncer de cuello uterino y con el tratamiento adecuado pudo vencerlo.

Tres años más tarde, la actriz fue diagnosticada de cáncer de mama y le hicieron una operación para quitarle un pequeño tumor y logró superar el mal.

Sobre 'Pasión de gavilanes 2'

'Pasión de gavilanes' cuenta la historia de los hermanos Reyes, Juan, Franco y Óscar, quienes se infiltran en la hacienda Elizondo, con el objetivo de vengar la muerte de su hermana. Sin embargo, dejan su revancha de lado al enamorarse de las hermanas Elizondo: Norma, Jimena y Sarita.

Además de Mario Cimarro y Danna García, también se podrá ver a Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar), a Natasha Klauss (Sarita) y a Michael Brown (Franco); estos dos fueron los últimos en confirmar su participación, desatando la emoción de los fans.

Los nuevos rostros de esta temporada serán Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo, quienes encarnarán a los hijos de la pareja conformada por Juan Reyes y Norma Elizondo. Otros jóvenes actores son los de Yare Santana, Jerónimo Cantillo y Camila Rojas.

Esta nueva temporada fue anunciada en febrero del 2022, a casi 20 años de su final. Fue transmitida por la cadena Telemundo en horario de prime time y desde julio está en Netflix.

