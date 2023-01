Kylie Jenner lució un vestido de Schiaparelli con una cabeza falsa de león en el Paris Fashion Week

"La bella y la bestia", así describió Kylie Jenner su atuendo de la firma Schiaparelli en redes sociales. | Fuente: Instagram: @kyliejenner

La Semana de la Moda en París inició con el desfile de la firma italiana Schiaparelli y ha dado qué hablar. De la mano del diseñador estadounidense Daniel Roseberry, la pasarela se convirtió en un infierno de alta costura con siluetas ceñidas al cuerpo que llevaban cabezas de animales: leones, lobos y tigres que buscan convertirse en el atuendo de moda para la temporada Primavera-Verano 2023.

KENDALL Y KYLIE JENNER: DOS FORMAS DE LUCIR UN SCHIAPARELLI

Las hermanas Kendall y Kylie Jenner siempre marcan la pauta de lo que estará de moda en el año con todo lo que visten. Tal es su influencia que la menor del clan Kardashian apareció en el desfile de Schiaparelli usando un vestido que se vería minutos después sobre la pasarela a cargo de la modelo Irina Shayk.

Kylie Jenner usó un vestido drapeado de color negro que llevaba una cabeza de león en tamaño real colgando sobre uno de sus hombros. Llamativo y extravagante, así podría describirse el atuendo y el momento en el que la empresaria pisó la pasarela. Sin embargo, esto no fue del agrado de muchos usuarios quienes criticaron su look y sentenciaron que las pieles falsas (o reales) quedaron en el olvido. “Promueves la caza de animales. Eso no está bien”, expresaron algunos de sus seguidores en Instagram.

Kylie Jenner viste acorde a su signo zodiacal con un vestido de la firma Schiaparelli. | Fuente: Instagram: @kyliejenner

Por su parte, Kendall Jenner dio un claro ejemplo de cómo el minimalismo es el camino a la elegancia. La modelo vistió, algunos días antes, un vestido de seda marrón con un detalle dorado en el escote que asemenajaba un corte 'halter'. Y es que menos es más.

Dos hermanas y dos formas distintas de ver la moda. ¿Qué será tendencia? El camino a seguir está claro.

ESTALLARON LAS REDES

¿El desfile de Schiaparelli fue controversial? Sí. Y es que la firma tuvo que explicar en redes sociales que se tratan de animales elaborados de gomaespuma, resina y pelo falso inspirados en Dante Alighieri. Además, recalcaron que “ningún animal fue dañado para crear esos atuendos”.



La modelo Shalom Harlow lució un vestido de piel falsa con una cabeza de tigre blanco a la altura del escote. | Fuente: Instagram: @schiaparelli

Sobre su ‘Inferno Couture’, Roseberry reconoció ante la prensa que “quería alejarse de las técnicas que dominaba y entendía para optar por tomar prestada esta madera oscura donde todo da miedo, pero es nuevo, donde se abriría camino a tientas en un lugar que no conocía ni entendía”.

Una nueva etapa para Schiapparelli, en definitiva, pues la firma deja de lado el acento en el busto y se centra en marcar la cintura. Esto último representado en trajes sastre, atuendos a dos piezas con hombreras y vestidos estructurales.

La supermodelo Naomi Campbell lució una abrigo de piel que llevaba la cabeza de un lobo en el PFW. | Fuente: Instagram: @schiaparelli

