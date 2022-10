L-Gante es un famoso cantante de cumbia en Argentina, mientras que Wanda Nara es modelo y agente de fútbol. | Fuente: Instagram

El artista argentino L-Gante decidió hablar del vínculo sentimental que mantiene con la expareja del futbolista Mauro Icardi, Wanda Nara, luego de que compartieran mensajes y emoticones de amor en sus respectivas redes sociales.

“La verdad la estoy conociendo, no nos conocemos hace mucho. La estoy conociendo”, dijo en el programa de Mirtha Legrand. Por otro lado, contó que uno de sus temas que saldrá próximamente, tiene que ver con la modelo.

“Un par de frases por ahí me haya inspirado. No puedo decir nada porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido”, agregó L-Gante. Por otro lado, descartó que este enamorado de Wanda Nara.

"La estoy conociendo. Enamorarse para mí no es algo así nomás. Me enamoré de una sola mujer en la vida y fue la única novia que tuve (la madre de su hija)", agregó el cantante de cumbia.

Como se recuerda, L-Gante terminó su relación con Tamara Baéz y cada uno ha tomado su camino.

Wanda Nara confirmó que se separó de Mauro Icardi

Tras varias idas y vueltas en su relación, Wanda Nara oficializó su separación de Mauro Icardi. La modelo argentina confirmó su decisión en su cuenta de Instagram en septiembre de este año.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", publicó la animadora.

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", solicitó la aún esposa del futbolista.

Poco antes del anuncio, Icardi aseguraba que la relación con Nara seguía su curso y aclaró que ella viajó a su país natal por cuestiones de trabajo.

"No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en la Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho", sostuvo el deportista.

Cabe precisar que, en octubre del año pasado, Wanda Nara y Mauro Icardi acapararon la atención de la prensa luego de anunciar su separación. La razón habría sido una supuesta infidelidad del jugador con la modelo María 'China' Suárez.

