Wanda Nara confirma que se separó de Mauro Icardi. | Fuente: Instagram

Tras varias idas y vueltas en su relación, Wanda Nara oficializó su separación de Mauro Icardi, el flamante refuerzo del Galatasaray de Turquía. La modelo argentina confirmó su decisión en su cuenta de Instagram.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", publicó la animadora.

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", solicitó la aún esposa del futbolista.

Icardi negó separación

Poco antes del anuncio, Icardi aseguraba que la relación con Nara seguía su curso y aclaró que ella viajó a su país natal por cuestiones de trabajo.

"No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en la Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho", sostuvo el deportista.

Cabe precisar que, en octubre del año pasado, Wanda Nara y Mauro Icardi acapararon la atención de la prensa luego de anunciar su separación. La razón habría sido una supuesta infidelidad del jugador con la modelo María 'China' Suárez, aunque luego de algunas semanas ambos se reconciliaron.

"Obviamente los programas de chismes y de espectáculos les vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan", añadió el delantero.

'La China' Suárez rompe su silencio sobre Mauro Icardi: "Yo no provoqué esta situación"



En octubre de 2021, Wanda Nara remeció el mundo del espectáculo argentino y español con su polémico mensaje donde hablaba de una tercera en discordia en su relación con Mauro Icardi. Por el calificativo que usó, los medios de comunicación señalaron de forma inmediata a 'La China' Suárez y, de forma automática, la actriz argentina recibió todo tipo de ataques.

María Eugenia rompió su silencio y decidió dar su versión de los hechos a través de sus redes sociales. La argentina dijo que ella no provocó esta situación y que, nuevamente por ingenua, creyó en mentiras.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, expresó la actriz desde sus historias de Instagram.



“He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, agregó.

