Lee Ji-eun, conocida como IU, es una cantante, compositora y actriz. Por otro lado, Lee Jong-suk es un modelo y actor surcoreano.​ | Fuente: Composición

La cantante IU y el reconocido actor de k-dramas Lee Jong-suk mantienen una relación sentimental. Los artistas están pasando por un buen momento laboral y, según medios de su país, tienen alrededor de cuatro meses de romance.

Lee Ji-eun –nombre verdadero de la intérprete- comenzó con su carrera actoral desde muy joven. Protagonizó k-dramas muy exitosos como ‘Mi señor’, ‘Hotel de luna’ y películas como ‘Broker’ donde compartió roles con Song Kang-Ho, conocido por la galardonada ‘Parásitos’ y Bae Doona de la popular serie de Netflix ‘Sense8’.

Por su parte, su pareja, el actor Lee Jong-suk, es conocido por 'El amor es un capítulo aparte', 'Death Song', 'Pinocchio' y este año protagonizó la película 'Decibel'.

El año pasado fue de gran aprendizaje para el reconocido artista, ya que protagonizó la serie ‘Big Mouth’, la cual precisamente le valió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera y fue al recibir ese premio donde aprovechó en declarar su amor a IU. “He gustado mucho de ti durante mucho tiempo y quiero decirle que le tengo mucha admiración”.

Después de esto, se recordó que meses atrás IU había sido invitado a la boda del hermano de Lee Jong-suk, en la que ella cantó. Ambos tienen una relación de amistad de más de 10 años y es que compartieron la conducción de “Inkigayo”, un programa musical muy popular en Corea del Sur.

IU ocupa primer lugar en Music Core con 'The Red Shoes'

Tras su regreso a la escena musical, IU se posicionó en el primer lugar de programa de MBC Music Core con su tema "The Red Shoes". La solista se impuso en las votaciones del programa a Jung Joon Young y Busker Busker, quienes quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

Entre las actuaciones de esta edición se presentaron: K-Will, T-ara, Lim Chang Jung, Song Ji Eun, Jung In, Seo In Young, Kahi, Nine Muses, Rhythm Power, BESTie, AOA, MYNAME, Boys Republic, Tiny-G, 2EYES, PURE.

El último trabajo discográfico de la artista se denominó “Last Fantasy”, lanzado en 2011. Asimismo, ese año presentó el single “Spring Of A Twenty Year Old”, con las canciones "Peach", "Every End of the Day" y "Really Hate You".



Tras casi un año de la presentación de su single en japonés “Good Day”, IU volvió a la escena musical del país nipón con el EP “Can You Hear Me?”, del cual ha revelado las imágenes de portada y la lista de canciones.

El lanzamiento de esta nueva producción fue el pasado 20 de marzo, un EP que contiene cinco canciones, que serán presentadas en un (Solo CD) y una edición limitada (CD + DVD). Asimismo, la realización de este trabajo contó con la colaboración de Jimmy Jam y Terry Lewis.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.