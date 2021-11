Alicia Machado, actriz venezolana y Miss Universo 1996, fue la ganadora de 'La casa de los famosos' y se llevó 200 mil dólares. | Fuente: Twitter

La reconocida actriz venezolana Alicia Machado fue la ganadora de “La casa de los famosos”, reality show de Telemundo donde también participó la peruana Stephanie Valenzuela.

La Miss Universo 1996 dejó en segundo lugar a la influencer Manelyk y agradeció a todo aquel que le apoyó ya que, para definir al ganador, era necesario el voto del público. “Gracias papá, gracias a la Virgen de Guadalupe que no me deja nunca sola. Gracias papá, te amo papá. No puede ser", dijo la celebridad.

Cabe resaltar que fueron más de 40 millones de personas que votaron por Alicia Machado, en total obtuvo 40 millones 586 mil 129 votos. Al salir de “La casa de los famosos”, su familia la esperó y la abrazó muy fuerte, luego, el conductor le entregó el cheque de 200 mil dólares.

¡TENEMOS UNA GANADORA! 🏆Aplausos, aplausos y más aplausos a Alicia Machado por ser la ganadora de #LaCasaDeLosFamosos 👏👏👏 RT y celebremos su gran noche 👑👑👑 #LCDLF @TLMDRealities pic.twitter.com/A6YtuXmRdV — Telemundo (@Telemundo) November 16, 2021

Stephanie Valenzuela fue la primera eliminada de "La casa de los famosos"

Stephanie Valenzuela no pudo contra los votos a favor de su compañero Daniel Vargas en "La casa de los famosos" y fue eliminada.

"Uno de ustedes tiene que decirle adiós a este maravilloso programa. La decisión del público es que quien tiene que abandonar la casa eres tú Tefi", se le escucha decir a la voz en off.

Tras escuchar su nombre, Stephanie Valenzuela agradeció a todos los que le apoyaron y que, a pesar de su corta estadía en "La casa de los famosos", aprendió mucho y conoció a nuevas personas que se han convertido en sus amigos.

"Gracias a todos, estoy nerviosa, triste, no quería salir, pero por algo pasan las cosas y se verán mejores cosas", agregó. Cabe resaltar que no es la única peruana en el programa ya que Verónica Montes, actriz nacional que radica en México desde hace años, también estuvo en competencia.

