Rafael Amaya regresa a las pantallas de Telemundo y en todo momento fue dirigido por Miguel Varoni. | Fuente: Telemundo

Rafael Amaya hizo su triunfal regreso a las pantallas de Telemundo con una actuación especial en "Malverde: El santo patrón". Tras estar dos años alejado de la televisión, el actor mexicano se mostró más que emocionado de regresar a trabajar en su gran pasión que es la actuación.

En una entrevista con la revista Hola USA, el artista ha revelado sus más íntimos sentimientos tras regresar a las pantallas y pensó que quizás estaba un poco oxidado para volver con un personaje fuerte en la narcoserie de Telemundo.

"Estar alejado de los medios, no estar ejerciendo mi carrera por casi dos años, fuera de pantalla... sí sentía un poco de nervios, incertidumbre. Me sentí como con una duda, de ‘¿no estaré un poco oxidado o un poco fuera de lugar?’ . Me alejé un tiempo y tenía miedo, (me preguntaba) ‘¿qué irá a pasar?’. Afortunadamente, me recibieron con los brazos abiertos, me sentí muy acogido por parte de Pedro Fernández, Isabela Castillo, Luis Felipe Tovar, todos esos compañeros que están en esta súper serie", reveló el actor.

Rafael Amaya también comentó cómo fue el primer día de grabación y como se sintió de volver a ser dirigido por Miguel Varoni.

"El primer día de grabación estuvo lleno de sorpresas, me dieron una cálida bienvenida. Estaban ahí varios ejecutivos de Telemundo y me fui sintiendo cada vez más cómodo para ir interpretando mejor el personaje. Para nosotros, los actores, es importante sentirse cómodo; te tienes que sentir como un niño, que se abra tu alma y empieces a jugar", expresó.

Finalmente, el actor mexicano dijo que con 'Teo Valenzuela' aportará mucha acción a la serie de Telemundo y además, indicó que han preparado muchas sorpresas junto a la casa televisora para sorprender a todos sus fanáticos que se han mostrado más que feliz con su regreso.

¿Cuál es el personaje de Rafael Amaya?



En esta historia, Rafael Amaya se pondrá en los zapatos de 'Teodoro Valenzuela', un bandolero que se dedica al trasiego de amapola y marihuana y que tiene un pasado en común con Malverde, a quien buscará para pedirle ayuda.

Al mismo estilo de 'Aurelio Casillas' de "El señor de los cielos", Rafael Amaya protagonizará varias escenas de acción dentro de la serie y como sucediera años atrás, el actor fue dirigido durante la grabación de sus escenas por el reconocido actor y director Miguel Varoni.

Rafael Amaya regresa a las pantallas con una actuación especial en la serie "Malverde: el santo patrón" de Telemundo. | Fuente: Telemundo

