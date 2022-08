Si bien aseguró estar feliz con la eliminación de "La casa de los famosos", un día antes había pedido a sus seguidores que votaran por ella | Fuente: Instagram

La conductora Laura Bozzo fue eliminada de la temporada 2 de “La casa de los famosos” donde no logró superar los votos para continuar en el reality. Quien la superó fue el actor Salvador Zerboni quien sí llegó a la etapa final.

Tras saber que no continuará en el programa, la artista peruana confesó no sentirse triste por dejar el show, sino aseguró estar feliz de ya no continuar en esa “pesadilla”:

“Gracias y que Dios los bendiga. ¿Dónde voy? ¡Ya sabía! ¿Por dónde salgo?”, dijo entre risas. “Gracias, por fin. Esta pesadilla terminó. Gracias Dios mío”, continuó Laura Bozzo.

Si bien aseguró estar feliz con la eliminación de "La casa de los famosos", un día antes había pedido a sus seguidores que votaran por ella: “Las votaciones están abiertas en la página de Telemundo. Yo estaré aquí, siendo yo hasta que ustedes lo decidan. Gracias por todo el apoyo y los amo”.

¿Quiénes son los finalistas de "La casa de los famosos 2"?

Tras la eliminación de Laura Bozzo, Nacho Casano, Ivonne Montero, Toni Costa, Daniella Navarro y Salvador Zerboni son los finalistas en la última etapa de “La casa de los famosos”.

Laura Bozzo anuncia su regreso a la tv tras convertirse en abuela

“¡Soy abuela!” anunció la conductora televisiva Laura Bozzo, en un video que subió a su cuenta de Instagram. En él se le ve profundamente emocionada, con los brazos en alto, compartiendo esta buena nueva.

“Imagínense ustedes, soy abuela, una abuela totalmente moderna. Estoy muy contenta por eso y muy feliz”, dijo a la mitad del video de un minuto de duración.

Al inicio de este, Laura Bozzo comentó que vienen cambios radicales en su vida, como es el caso de su retorno a la televisión, con un programa llamado “Que pase Laura”.

El video está acompañado por el mensaje: “Volver a empezar. Siempre lo dije por más malas que parezcan las cosas no pierdas la fe porque Dios nunca te soltará la mano. Pasé por lo peor ahora vienen muchas cosas buenas. Soy abuela, felicitaciones a mis hijos”.

Entre los comentarios con felicitaciones, destaca el de la actriz mexicana Maribel Guardia, quien le escribe "Felicidades, Laura. Qué bendición", a lo que Laura Bozzo responde "Gracias, amiga adorada".

