Stephanie Valenzuela va a sentencia en "La casa de los famosos" y espera no ser eliminada. | Fuente: Instagram

El 24 de agosto se estrenó “La casa de los famosos”, reality show de Telemundo donde varios personajes del espectáculo conviven en un mismo espacio sin comunicarse con el exterior. La cantante peruana Stephanie Valenzuela forma parte de esta producción, sin embargo, a pocos días, fue sentenciada.

Cada semana eliminan a un participante y la artista comparte el lugar con la actriz Gabriela Spanic, reconocida por su papel de ‘La Usurpadora’ y también con Alicia Machado, ex Miss Venezuela.

Para quedarse en “La casa de los famosos”, Stephanie Valenzuela pidió a sus seguidores que no voten por ella ya que sí quiere seguir en competencia y demostrar por qué debería ganar el reality.

“No voten por mí, recuerden que el que más votos tenga, sale del concurso. Quiero enseñarles más de mí”, escribió en sus redes sociales.

Stephanie Valenzuela y su carrera musical

Tras haber vivido un episodio de violencia doméstica por parte de su expareja, Stephanie Valenzuela retomó su carrera como cantante con el tema "El perdón" para decirles a las mujeres que no siempre es bueno perdonar.

"Me di cuenta que a veces no es tan bueno perdonar, la gente dice que para estar feliz y en paz hay que hacerlo, pero no debe de ser así siempre, cuando perdonas mucho la gente se acostumbra a dañar", aseguró en entrevista con EFE.

En noviembre de 2020, Stephanie Valenzuela vivió una agresión física y psicológica por parte de su entonces pareja, el actor mexicano Eleazar Gómez, quien fue detenido tras ser acusado de tratar de estrangularla, entre otros ataques.

Su historia se volvió tan mediática que, actualmente, Stephanie Valenzuela siente una responsabilidad con las mujeres que la han apoyado y seguido desde entonces. Por eso, para ella es importante demostrar que es necesario denunciar y alzar la voz en contra de la violencia "de cualquier tipo".

