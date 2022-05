La familia Kardashian-Jenner ganó el juicio por la demanda hecha por Blac Chyna | Fuente: Blac Chyna / AFP

La familia Kardashian-Jenner salió victoriosa el lunes pasado, tras haber sido demandada por la modelo y celebridad Blac Chyna por difamación e interferencia intencional en el contrato que esta tenía con la cadena de televisión E! Entertainment.

La demanda se produjo cinco años atrás, cuando, tras separarse de Blac Chyna, Rob Kardashian subió a Instagram fotos de ella desnuda y la acusó de abuso de sustancias. La demandante sostuvo que por estas acciones, el programa que tenía con el hermano de las Kardashian, “Rob & Chyna”, fue cancelado, a pesar de que se había anunciado una segunda temporada.

Puesto que la cuenta de Instagram de Rob era manejada por Kardashian Communications, y alegando que la mediática familia tenía suficiente influencia en E! Entertainment, Blac Chyna las responsabilizó por la cancelación del programa y formuló la denuncia. Las demandas son Kris Jenner, Khloé Kardashian y Kylie Jenner; Kim Kardashian fue excluida por el juez.

El juicio comenzó el 20 de abril, y el 2 de mayo se supo el veredicto, justo cuando las hermanas se encontraban en la gala del MET. Por su parte, el abogado de Black Chyna señaló que van a apelar la decisión.

Met Gala 2022: Kim Kardashian y su familia deslumbran con sus looks en la alfombra roja

Una de las visitas más esperadas en el Met Gala 2022, el evento de la moda que se celebra este lunes en el Museo Metropolitano de Nueva York, era la de la familia de Kim Kardashian, con sus hermanas Khloé, Kourtney, sus hermanastras Kylie y Kendall Jenner y su madre Kris Jenner.

Así, el clan más popular de la televisión estadounidense llegó a la alfombra roja de los 'Oscar de la moda'. Y, por supuesto, impactaron con sus 'looks'. Sobre todo, Kim Kardashian, quien rindió homenaje a Marilyn Monroe al usar un vestido similar al que utilizó la fallecida actriz en 1962.

No solo su atuendo rutilante remitía al que Monroe llevó aquella noche de los años 60 en que le cantó "Happy Birthday, Mr. President" al entonces mandatario de Estados Unidos, John F. Kennedy, sino también su cabello rubio platino.

En conversación con la revista Vogue, Kim Kardashian manifestó: "La idea se me ocurrió después de la gala de septiembre del año pasado. Pensé: ¿qué habría hecho para el tema americano si no hubiera sido el look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y eso es Marilyn Monroe".

