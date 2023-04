Jim Caviezel (Jesús) junto a Christo Jivkov (Juan) en las grabaciones de 'La pasión de Cristo'. | Fuente: Twitter

La controvertida película 'La pasión de Cristo', estrenada en el 2004, sigue siendo una de las favoritas para ver en Semana Santa por el realismo en escena. Esta cinta tiene un gran elenco encabezado por Jim Caviezel como Jesús y muchos otros artistas que impulsaron su carrera tras este éxito.

No obstante, los protagonistas han puesto una pausa en sus actividades para despedirse de su compañero Christo Jivkov, quien murió este último fin de semana a los 48 años tras padecer de cáncer.

En 'La pasión de Cristo', Jivkov interpretó al apóstol Juan de Jesús en la película bíblica dirigida por Mel Gibson y se esperaba que regresara para la rumoreada secuela. El actor también fue productor y cofundador de la productora independiente Red Carpet Films, que comenzó en 2009.

La compañía escribió en un comunicado en Facebook: "Perdimos a nuestro querido amigo y querido colega Christo Jivkov, cofundador de Alfombra roja. Estamos realmente devastados por esta pérdida inesperada. ¡Nunca los olvidaremos!". Jivkov asistió a la Academia Búlgara de Cine y Teatro y encontró el éxito después de ser elegido para la galardonada película de 2001 'The Profession of Arms'.

La actriz italiana Maria Grazia Cuci, conocida por películas como la película de Bond de 1999, lamentó la muerte de su amigo y colega compartiendo su foto en Instagram: "Todavía no puedo creer que te hayas ido. Dolor sin fin. Christo, mi amigo, alma gentil, tu lucha por la vida fue la lucha de todos los que te aman".

¿Habrá una secuela de 'La pasión de Cristo'?

El actor y director Mel Gibson prepara una secuela de 'La Pasión de Cristo' (2004), la película en la que narró la crucifixión y muerte de Jesús, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

El guionista Randall Wallace, que trabajó con Gibson en 'Braveheart' (1995), confirmó que los rumores acerca de una continuación de 'The Passion of the Christ' son ciertos y aseguró que está trabajando en un guion para una cinta que relataría la resurrección de Jesús.

"Siempre he querido contar esta historia. 'La Pasión de Cristo' es el comienzo y hay mucha más historia que contar", aseguró Wallace.

'La Pasión de Cristo', en cuyo reparto figuraban Jim Caviezel y Monica Bellucci, recaudó más de 611 millones de dólares en todo el mundo y fue, además, una cinta muy controvertida por su violencia extrema y por la mala imagen que daba del pueblo judío.

De acuerdo con los comentarios de Wallace, el interés de la comunidad cristiana evangélica influyó para que Gibson, conocido por ser un hombre muy religioso, se atreviera a planear una continuación de la película. El proyecto, que se encuentra en una fase muy inicial de su desarrollo, no tiene por el momento productor ni estudio detrás. "Es demasiado pronto para hablar de dinero", señaló Wallace.

