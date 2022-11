El actor colombiano Anderley Palomino participa en 'La reina del sur 3'. | Fuente: Telemundo

La historia de La Reina del Sur 3 se ha visto opacada por los ataques racistas que ha recibido un actor por parte de los seguidores de la serie de Telemundo.

El artista Anderley Palomino interpreta a Mateo, un joven que se enamora de Sofía (Isabella Sierra), mientras se encuentra huyendo de las autoridades junto con Tereza Mendoza (Kate del Castillo).

Por medio de sus redes sociales, el protagonista de La Reina del Sur 3 compartió un comunicado sobre las expresiones que ha recibido

“Entre todas las cosas que me ha enseñado La Reina del Sur 3, una de las más importantes ha sido permitirme saber que la gente es racista (me dicen ‘el negro ese’, ‘tan feo’, ‘parece simio’, ‘no pudieron conseguir a otro actor con rasgos más finos’, ‘que maten al negro’, ‘que use shampoo Head and Shoulders, etc.), clasista (‘ese negro no se merece estar en el trono ni hacer parte de la familia real de la reina’) y aporofóbica (‘se le ve lo pobre’)”, se lee en el mensaje de Anderley Palomino.

A pesar de que muchos le han dicho que haga caso omiso a los malos comentarios, el actor caleño revela que le ha resultado difícil superar este tipo de expresiones. “Yo sé que ustedes me dicen que no preste atención y trato de hacerlo, pero es inevitable que de alguna u otra manera me entere de estas cosas. Lo más triste es que tengo la oportunidad de verme la serie y no he querido porque no me siento bien”, confesó.

Kate del Castillo y el fin de La Reina del Sur

La actriz mexicana Kate del Castillo se mostró feliz por el éxito de la última temporada de La Reina del Sur, la cual protagoniza, en un evento organizado este jueves por NBCUniversal y que reunió a actores y actrices que participan en las producciones de la empresa.

"Me siento bien, contenta, emocionada, parece que está yendo muy bien", dijo sobre la tercera temporada de la serie basada en la novela homónima del escritor español Arturo Pérez Reverte y que narra la historia de una mujer en el mundo del narcotráfico.

El éxito de la serie, que protagoniza del Castillo, llega "a pesar de que cada vez la televisión abierta está siendo más obsoleta", puntualizó.

Preguntada por el recurso que presentó Sandra Ávila Beltrán, conocida como la ‘Reina del Pacífico’, la narcotraficante en quien está inspirada la serie, por el uso de su imagen sin su consentimiento, la actriz mexicana aseguró que "no tiene nada que ver una cosa con la otra".

"El personaje de La Reina del Sur es un personaje ficticio que hizo el señor Arturo Pérez-Reverte. Una creación de su imaginación", comentó.

