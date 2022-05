Lali Espósito atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera actoral y musical. | Fuente: EFE

Recientemente, la actriz y cantante argentina Lali Espósito fue la presentadora de la novena edición de los premios Platino. En ese marco, el medio Yasss le hizo una entrevista, donde habló sobre el excelente momento que atraviesa su carrera, como cantante y actriz.

Desde el año pasado, Lali Espósito es una de las protagonistas de la serie de Netflix “Sky Rojo”, que toca el tema de la trata de mujeres y la prostitución en el viejo continente. Muchas de estas vícticmas son latinoamericanas.

Si bien Lali señaló que es penoso que las actrices latinas de la serie hayan sido seleccionadas debido a un tema que concierne a mujeres de esta parte del mundo, también indicó que es una gran oportunidad para cualquier actriz.

“Lamentablemente, por lo que se está contando, se necesita de las latinas, porque las latinas son las que terminan engañadas en países como España y otros sitios, siendo víctimas de trata. El motivo por el cual hubo tanto espacio para actrices latinas es triste pero lo cierto es que para las actrices que somos de otro lado y que nos han convocado, es muy genial, por la oportunidad de abrir el juego”, explicó Lali Espósito.

Lali Espósito: una feminista en una industria machista

Durante la entrevista con Yasss, Lali Espósito explicó que se considera feminista. Esto, señaló, se debe a que se empezó a informarse más, a través de lecturas y de charlas con amigas. Así, fue entendiendo mejor la industria en la que trabaja, y encontrando su lugar.

“Trabajo en una industria netamente machista, la de la música y la del cine, no hice más que crecer, madurar algunos conceptos, aprender de gente en la que confío, y la manera de ver la vida. Creo que fui tomando mis propias posiciones, creo que eso es crecer. Y moldeando la mujer que soy ahora, que soy a los 30, que no es lo mismo que lo que era a los 20", explicó Lali Espósito

En ese sentido, Lali Espósito también fue consultada sobre mostrar su cuerpo. Ella respondió que ella misma decide qué ponerse; incluso indicó que ella misma diseña la ropa de sus shows.

Esto no quiere decir que no haya sentido un uso de su imagen. “Yo me he sentido usada a nivel imagen un montón de veces, pero me di cuenta y pude entender lo que estaba pasando. Es verdad que todavía vende un culo, y que hay una exigencia a nosotras en cuestiones de la imagen”.

