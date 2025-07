"Por ahora yo quiero estar sola y él también": 'Majo con Sabor' confirma el fin de su relación con Gino Assereto

La influencer compartió un comunicado en sus redes sociales asegurando que su romance no terminó por terceras personas, sino por mutuo acuerdo.

María José Vigil Checa, más conocida como Majo con Sabor, anunció a través de sus redes sociales el término de su relación sentimental con el modelo y exchico reality Gino Assereto. La joven comunicó la noticia mediante una historia de Instagram, en la que expresó sus sentimientos hacia el artista.

“El amor no se acabó. Mi cariño, respeto y admiración por Gino siguen intactos. Lo que construimos fue real y lo llevo conmigo con una sonrisa en el alma”, escribió Majo.

“A veces, amar también es saber cuándo soltar. Y soltar con amor es otra forma de querer. Gracias por acompañarnos en esta historia. Gracias por tanto”, agregó.

Cabe resaltar que Gino Assereto no ha dado alguna declaración. Sin embargo, Majo estuvo en el podcast Doble sentido donde dio más detalles:

“Gino y yo ya no estamos desde hace una semana. No fue por algo malo, fue mutuo acuerdo. El amor va a seguir, pero estamos en caminos distintos. Ambos tenemos otros objetivos en la vida y para qué seguir. No les voy a decir que se terminó para siempre porque uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro. Pero ahora yo quiero estar sola y él también. Queremos avanzar cada uno por su propio camino”, comentó.

La vez que Majo reconoció el cariño de Gino Assereto por Jazmín Pinedo

Los fans de la expareja recordaron la vez que, durante una entrevista, le preguntaron a Majo ‘Con Sabor’ si aceptaría subirse al ring en una eventual edición de Celebrity Combat para enfrentarse a alguna expareja de Gino Assereto.

La interrogante, claramente dirigida a Jazmín Pinedo —conductora de televisión y madre de la hija de Assereto— no fue esquivada por la influencer. Por el contrario, Majo respondió: “No, jamás. La respeto y la voy a amar de la misma manera en que él la ama a ella”, declaró.

Sus palabras causaron sorpresa tanto en el público como entre los conductores del programa, ya que reconoció abiertamente el afecto que, según ella, Gino aún siente por Pinedo, presentadora de +Espectáculos.

Estas declaraciones hicieron que sus seguidores se preguntaran si Pinedo fue una de las razones de su reciente ruptura.