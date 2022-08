Lars von Trier es un director de cine y guionista danés. | Fotógrafo: FRANCOIS GUILLOT

Lars Von Trier, reconocido director de cine danés de 66 años, padece la enfermedad de Parkinson, informó este lunes Zentropa, su productora y a la que ha estado asociada toda su carrera artística.

"Lars está de buen ánimo y en tratamiento por sus síntomas. El trabajo para acabar Riget Exodus seguirá como estaba planeado", consta en un comunicado. "Riget Exodus" es una serie de televisión que continúa la saga iniciada en los años noventa por "Riget" (El reino), muy popular en Dinamarca, y que se presentará fuera de concurso en el Festival de Venecia este mes.

Zentropa explicó que, debido a su enfermedad, Lars Von Trier solo participará "de forma limitada" en entrevistas relacionadas con el estreno de su próxima obra. La productora justificó la noticia del Parkinson para evitar posibles especulaciones sobre su estado de salud antes del estreno.

Cofundador del denominado movimiento Dogma, Von Trier es uno de los cineastas europeos vivos más prestigiosos, con una sólida carrera de tres décadas en las que ha dirigido títulos como "Breaking the Waves", "Dancer in the Dark" (Palma de oro en el festival de Cannes), "Dogville", "Antichrist" y "Melancholia".

Lars von Trier, preocupado por si no puede filmar sobrio

El director danés Lars von Trier teme no ser capaz de dirigir más películas tras dejar el alcohol y las drogas. "Ninguna expresión creativa de valor artístico ha sido llevada nunca a cabo por antiguos alcohólicos y drogadictos", dijo von Trier al periódico Politiken.

Esa fue la primera entrevista que concede desde que los organizadores del festival de Cannes le expulsaran del evento en 2011 después de que bromease declarándose nazi en una rueda de prensa para promocionar su película "Melancolía".

La entrevista fue portada del periódico danés, y ocupó siete páginas en su interior. Von Trier, que ha escandalizado a los espectadores con filmes sexualmente gráficos como "Anticristo" o "Nymphomaniac", dijo que se mantendría sobrio durante noventa días a partir del domingo, y que acudiría cada día a una reunión de Alcohólicos Anónimos.

El diario recogió unas palabras de von Trier donde aseguraba que acostumbraba a beber una botella de vodka cada día, pero que para ser creativo lo combinaba con diversos tipos de drogas.

"No puedo recomendarle a nadie que haga lo mismo. Es muy peligroso y estúpido en todos los sentidos", dijo.

Padre de cuatro hijos y casado con una maestra, dijo en la entrevista que había llegado a un punto de su vida en que tenía que escoger entre el von Trier humano y el von Trier director.

