Rubén Blades fue homenajeado por la Academia Latina de la Grabación como la Persona del Año 2021 en compañía de un estelar grupo de grandes figuras de la música. | Fuente: Composición

Rubén Blades fue homenajeado en los Latin Grammy 2021 como la Persona del Año en compañía de un estelar grupo de grandes figuras de la música. A esta ceremonia el cantautor, productor, músico, actor y activista no dudó en invitar a ANIA, nuestra cantante peruana quien recientemente ha lanzado el tema "Yo y Tú" y que suena en telenovela Luz de Luna de América Televisión.

Como se recuerda, Rubén Blades no ha dudado en resaltar el talento de la peruana, llamándola incluso sobrina por el gran cariño que le tiene.

La joven recibió la invitación del prestigioso cantante y se sentó en su mesa en el día de la premiación, el pasado 17 de noviembre. Artistas como Christina Aguilera, Marc Anthony, Carlos Vives, Vicentico, Diego Torres, Ángela Aguilar, Flor de Toloache y más, se dieron cita para honrar la trayectoria del salsero panameño y su lucha por la justicia social.

"Estoy muy orgullosa de la consideración de Rubén Blades, todos sabemos lo importante que es en el ámbito musical y lo mucho que tenemos que aprender de él, sobre todo, los jóvenes que estamos haciendo carrera y queremos dedicarnos a esto. Cada consejo de él lo considero y aprecio mucho", señaló una orgullosa ANIA.

Cabe señalar que ANIA lleva años posicionándose como una de las voces emergentes más interesantes del pop latino. Desde su inicio, la artista peruana ha mostrado inquietud y curiosidad por corrientes musicales diversas, desde el folklore a la música de baile, creando una obra sugerente, disfrutable y libre de prejuicios.

NUEVO TEMA EN LA ESCENA

El videoclip de "Yo y Tú" se estrenó este 5 de noviembre y fue compuesta junto con ANIA por Mango y Nabalez quienes también trabajaron en la producción.

"'Yo y Tú' me llena de emoción no solo porque es un tema que les va a encantar, sino también porque es un nuevo paso en mi carrera. El que se exponga a través de la telenovela Luz de Luna es una gran oportunidad, pues más público podrá conocer mi música", señaló ANIA.

De esta manera, ANIA continúa asentándose en la escena musical latina como uno de los nombres de mayor proyección, llegando a actuar- incluso- como telonera para TINI en Lima y siendo artista invitada en el concierto que Alejandro Sanz ofreció en la misma ciudad para interpretar junto a él su hit “Mi Persona Favorita”.

‘Yo y Tú’ es su regreso después de ‘Déjame’, tema donde hablaba de una nueva etapa musical, más sincera y reflexiva que nunca, pero sin perder su sello e identidad.

Cabe señalar que su primer disco, titulado “Danza Animal” (2017) llamó la atención de los medios especializados por su aproximación a sonidos como el tropical house, el trap o los ritmos tribales.

Este álbum le abrió la puerta a actuar en Madrid World Pride. Desde entonces, ha colaborado con artistas como Mango y Nabález, Arguello y MAJK, en singles como “Culpa Mía”, “Sabes Bien”, “Ando Sola”, “Repetir” y “Cómo le explico”, donde se acercaba a los ritmos latinos más clásicos, pero siempre con el ojo puesto en el pop de actualidad y con los que ha llegado a conseguir más de un millón de reproducciones en Youtube.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.