El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, conocido como "El Caballero de la Salsa", resaltó que el Latin Grammy 2021 que ganó en la noche del jueves a Mejor Diseño de Empaque por su disco "Colegas", marca su carrera "de una forma única".

Ese Latin Grammy, el primero que gana un salsero, llegó un día después de que Santa Rosa fuera reconocido, junto a otros artistas, incluyendo al español Joaquín Sabina, con el Premio a la Excelencia como homenaje a su excepcional trayectoria artística.

"El recibir el Premio a la Excelencia fue algo sumamente especial y ahora este reconocimiento a 'Colegas' marca mi carrera de una forma única", expresó Santa Rosa en un comunicado de prensa.

El galardonado diseño de empaque es una obra de arte creada especialmente para el proyecto por el popular artista venezolano Eduardo Sanabria, mejor conocido como "Edo".

Igualmente, la visualización, ejecución creativa del diseño y el ingenio en la conceptualización del empaque fue obra de Ana González, quien junto a Gilberto Joel Santa Rosa Acevedo -uno de los hijos de Santa Rosa-, trabajaron en el lanzamiento, distribución digital y mercadeo de este proyecto grabado en Puerto Rico.

En "Colegas" participaron los también salseros Tito Rojas, Tito Nieves, Víctor Manuelle, José Alberto "El Canario", Luisito Carrión, Isaac Delgado, Nino Segarra, Juan José Hernández, Ismaelito Rivera, Pirulo, Yan Collazo, Carlitos Ramírez, Germán Olivera, Maelo Ruiz, Pedro Brull, Michelle Brava y Choco Orta.

"La admiración que siento por todos los que colaboraron para hacer que 'Colegas' fuera posible, toma un matiz mayor con este importante reconocimiento", afirmó Gilberto Santa Rosa.

"Este disco refleja el respeto que todos los que trabajamos en el álbum sentimos por el género de la salsa y el empaque representa magistralmente esa unión de las talentosísimas estrellas que participaron del disco. Es una verdadera obra de arte y me siento honrado que los Latin Grammy la condecoren con este premio", abundó.

Santa Rosa, a su vez, felicitó al salsero panameño Rubén Blades por el galardón a Mejor Álbum de Salsa por "Salswing" y a todos sus colegas nominados en esa categoría: El Gran Combo de Puerto Rico, Willy García, José Gaviria y Milton Salcedo, porque "siguen perpetuando este sabroso género con su talento".

