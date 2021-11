Rubén Blades fue premiado con el galardón a “Persona del Año” en los Latin Grammy 2021, reconocimiento que recibió, en la gala televisada, de manos de Residente, quien le dedicó un emotivo mensaje y le agradeció por lo que él y su música son en su vida. | Fuente: Captura

Rubén Blades fue premiado con el galardón a “Persona del Año” en los Latin Grammy 2021, reconocimiento que recibió, en la gala televisada, de manos de Residente, quien le dedicó un emotivo mensaje y le agradeció por lo que él y su música son en su vida.

“Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comics te tienen que pedir la bendición porque ni Metropolis ni Gotham City serán más grande que ese mundo que creaste: Hispania, porque tus historias son de gente que existe, gente real, sin superpoderes mágicos, gente que se desangran si les disparan. Me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas aunque las historias de Superman vendan más que las de Ramiro“, comenzó su discurso. La emoción de René fue tanta que comenzó a temblar y el papel en el que tenía escrito su discurso se movía, dificultando su lectura. Residente le pidió a su mentor que lo ayudara sujetando el papel y continuó con su discurso.

“Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia. A mí me dolió la muerte de Adán García y soy de los que cree que Sebastián no estaba loco porque yo también tuve novias imaginarias. Me tocaste el alma con tus ‘Cuentas del alma’ porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola. Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa. Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en los que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú. Me diste lo más que necesitaba: una guía, una dirección. Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí. Gracias Rubén”, dijo René, causando la ovación de la audiencia.



RUBÉN, LA PERSONA DEL AÑO

La institución, que desde el 2000 selecciona como Persona del año a músicos de herencia iberoamericana no solo por sus logros artísticos, sino también por sus esfuerzos humanitarios, indicó que Blades ha apoyando programas alrededor del mundo que generan consciencia sobre la opresión política, el hambre y la pobreza.

"Rubén Blades es un artista realmente emblemático que ha inspirado a varias generaciones con la impactante e inteligente letra de sus canciones, y cuya genialidad ha promovido la justicia en todos los niveles de la sociedad", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente de los Latin Grammy.

"Ya que el activismo y los movimientos a favor de la justicia social han predominado en nuestra conversación colectiva del último año, en este momento no hay nadie más merecedor del homenaje a la Persona del Año de la Academia Latina", recalcó Abaroa.

Por su parte, el artista, que en los años 80, junto al trombonista y cantante Willie Colón, hizo época con temas salseros como "Pedro Navaja" y "Buscando guayaba", agradeció a la Academia esta consideración y la dijo compartirla "con todas las personas que me han ayudado a lo largo y ancho" de su vida artística.

Un concierto homenaje con interpretaciones del repertorio de Rubén Blades a cargo de "una variedad impresionante de artistas y amigos notables" servirá para celebrar la elección de la "Persona del año 2021".

La fecha de este concierto, así como la de la vigésimo segunda entrega anual del Latin Grammy, se anunciarán posteriormente, de acuerdo con el comunicado.

