Tras el nuevo negocio de venta de J Balvin frente a las declaraciones de Residente sobre los Latin Grammy 2021, el artista puertorriqueño contó la verdad sobre lo sucedido con su colega colombiano.

Por medio de un video, René Pérez -su nombre verdadero- se mostró indignado por la actitud que tuvo el colombiano y también se refirió al padre de éste, ya que también lo atacó en sus redes sociales.

“José, vi que subiste un merch como si fueras el más capo. Entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres, no te voy a tirar (responder), porque yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti, además de que sería aburridísimo tirarte”, comenzó su video.

“Primero, dile a tu papá que deje estar comparándote con un economista como si fueras un genio en la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio, no todo es dinero”, continuó.

Asimismo, Residente le pidió a J Balvin que debe tener más honestidad y lealtad, dos cualidades que no tuvo con “Rebeca León (mánager) ni Juanes”, porque “una vez que te trepan en la carrera, te olvidas”.

J Balvin le pidió a Residente que borrara el video anterior

Según las declaraciones de Residente, J Balvin lo llamó llorando el día que subió su primer video y le pidió que lo borrara. También, aseguró que le dejó ocho mensajes de WhatsApp y lo llamó ‘falso’, mientras que, por las redes, frente a los fanáticos, le escribió ‘respeto tu opinión’.

“Un artista que a diferencia de ti no lloran, artistas como ‘Los Gaiteros de San Jacinto’ de Colombia que con una sola nominación a los Latin Grammy 2021 pueden hacer una gira pequeña para llevar comida para su casa”, sentenció.

Por otro lado, Residente lanzó un duro calificativo a J Balvin: “Aunque tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento, tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que lo tienes”.

El mensaje de Residente para el padre de J Balvin

Como se recuerda, el papá de J Balvin salió en defensa de su hijo por medio de las redes sociales y el puertorriqueño no se quedó callado. Siguiendo con su versión, Residente agregó que ambos habían hablado por teléfono y habían quedado en que ya no iban a poner nada, pero el colombiano no cumplió su palabra.

“Al final de la llamada, decidimos no poner nada; al día siguiente, me llamas mientras estoy reunido y te digo que no puedo ahora y subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dog. Sube lo que tú quieras, pero eso va a la lista de valores de tu viejo para que deje de pensar en el negocio. Tú rompiste la palabra, en cambio, mi padre me educó con otros principios, por ejemplo, amar a mi país encima de todas las cosas, compartir lo que tengo con los demás, esa es la diferencia entre tú y yo”, dijo.

“Por eso, somos distintos, por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú le dedicaste a Colombia durante las manifestaciones; o sea, el único mensaje que le escribiste a tu país, lo escribió un puertorriqueño, porque ni eso te sale. Para colmo, lo copias literal del WhatsApp, y lo copias debajo de tu video y le pones José como si lo hubieras escrito tú. Tu país quemándose en llamas y tú en el negocio. Créeme que intenté ser tu amigo, nos ayudamos en algunos momentos, pero eres tan mentiroso que es imposible. De todas formas, te voy a dar ideas para la franquicia de hot dogs. Dile a tu papá que el refrán que escribió en sus redes de 'no acoses a un genio que al sentirse atacado saca su arsenal de inteligencia', mira, está bueno”, finalizó.

Este es el mensaje al que se refiere Residente cuando le envió a J Balvin sobre el paro en Colombia, a lo que el artista urbano copió y pegó como si fuera suyo. | Fuente: Instagram





