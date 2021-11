Descemer Bueno subrayó que Osorbo "es el primer preso político en ganar un Grammy". La canción conquistó también la categoría Mejor Canción Urbana. | Fuente: Captura/ YouTube

El hit cubano "Patria y vida" se coronó como Canción del año y Mejor canción urbana en la edición número 22 de los Latin Grammy que este jueves volvieron a celebrarse de forma presencial en Las Vegas.

"Patria y vida", himno de las protestas que sacudieron a Cuba en julio, se alzó con el galardón a la Canción del Año. "Este es el primer Grammy que gana el pueblo de Cuba", dijo a los medios de comunicación Alexander Delgado, del dúo Gente de Zona.

Sus intérpretes, Yotuel, Descemer Bueno, Gente de Zona y El Funky dedicaron el premio a "Cuba Libre" y a Maykel Osorbo, otro de los cantores del hit y quien se encuentra preso en Cuba.

Descemer Bueno subrayó que Osorbo "es el primer preso político en ganar un Grammy". La canción conquistó también la categoría Mejor Canción Urbana.

"Esta canción es un gran ejemplo del poder que tiene la música para movilizar y unirnos por la promesa de un día mejor", dijo la cantante cubana Gloria Estefan en la gala al presentar a los músicos cubanos que, vestidos de blanco, interpretaron el rap.





MÁS GANADORES DE LA GALA

Más temprano, Caetano Veloso y su hijo Tom conquistaron el gramófono a la Grabación del Año con "Talvez". Los brasileños no acudieron a la gala para recibir el premio, en el que se impusieron a competidores como C Tangana y Camilo, grandes favoritos de la noche.

El panameño Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta triunfaron con "Salswing!" como Álbum del Año, categoría en la que competían Pablo Alborán, Paula Arenas, Bad Bunny, Camilo, Nana Caymmi, Juan Luis Guerra, Juanes, Natalia Lafourcade y C Tangana.

Blades, quien el miércoles fue homenajeado por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año, aceptó el premio "a nombre de todos los que están nominados porque en realidad aquí todo el mundo gana".

La joven colombiana Juliana Velásquez ganó el gramófono a la Mejor Nueva Artista, imponiéndose en la categoría a figuras como el argentino Bizarrap y la brasileña Giulia Be.

Con información de AFP

