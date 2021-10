Audios comprometedores de Laura Bozzo fueron revelados por "Chisme No Like", un programa de espectáculos en YouTube. | Fuente: EFE

Audios filtrados de Laura Bozzo comprometen más su situación en México y provocan una serie de críticas en la prensa azteca. Recientemente, la conductora peruana recibió la suspensión de la orden de aprehensión en su contra, pero esta vez no es su estado legal el que se vio afectado, sino su imagen pública en la farándula.

“Chisme No Like”, un programa de espectáculos en YouTube, reveló diversos audios de la conductora peruana hablando mal de México, Televisa y personajes famosos como el productor ejecutivo de la señal, Pepe Bastón, y las figuras de la tv Yolanda Andrade, Verónica Castro y Adamari López.

En uno de los audios se escucha a Laura Bozzo criticar a Bastón por sentirse superior desde que se casó con Eva Longoria: “Se cree la gran c***** [...] Solamente me sacaron, porque les estaba ganando… A mí nunca me quisieron y siempre tuvieron el lastre de pensar que me estaban a mí sacando, qué horror. Yo estoy segura que Televisa nunca me va a sacar”.

Hacia el final asegura que no quiere volver a México, su lugar de residencia desde hace más dos décadas: “Yo no quiero más regresar a este país”. En otras de sus declaraciones filtradas y difundidas por “Chisme No Like” arremetió contra Yolanda Andrade por haber hablado de su presunta relación con Verónica Castro.

“Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja y, sin embargo, defienden a Yolanda Andrade. ¿Por qué?”, dijo Laura Bozzo. “Yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de bisexuales que se maneja, a ver no nos hagamos pe******”, agrega sobre las personas que conoce personalmente en el medio del estrellato mexicano.

Sobre Adamari López, la ‘Abogada de los pobres’ se burló de su delicado problema de salud. “Tuvo cáncer, pobrecita y entonces el marido la dejó, y entonces se revictimiza, no ma***. Yo también tuve cáncer, me dejaron, me pasó de todo y no me voy a revictimizar, yo tengo la bandera del guerrero”, expresó.

A pesar de haber vivido en México y trabajado en la televisión mexicana durante tantos años, Laura Bozzo confesó, en esos audios, que no estaba cómoda viviendo allí. Luego de que dicho país se convirtiera en su lugar de residencia a raíz de los problemas legales que tuvo en el Perú, ella calificó de “pesadilla” su experiencia.

“De verdad, es una verdadera pesadilla vivir acá. Es una verdadera pesadilla”, es lo que se le escucha decir en el corto audio.



