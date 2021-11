Laura Bozzo: Orden de captura en su contra fue suspendida definitivamente. | Fuente: Instagram

Suspenden de manera definitiva la orden de captura a Laura Bozzo en México. La conductora de televisión fue notificada por la justicia del país azteca este lunes 22 de noviembre donde se acercó al juzgado donde le pusieron fin al trámite:

“El día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez, me apersone al juzgado y se pagó lo solicitado, muy agradecida con el Dr. Diego Ruiz Duran y su equipo”, escribió en su Twitter.

Asimismo, Laura Bozzo indicó que dará una conferencia donde contará su verdad: “Respecto a este tema daremos una conferencia de prensa con las pruebas del caso y una exclusiva a Ciro Gómez Leiva, he soportado todo tipo de insultos, se han dicho mentiras, pero la verdad siempre sale a la luz bendiciones y confío en la justicia de mi país”.

Los mensajes de Twitter de Laura Bozzo donde confirma que la orden de captura en su contra fue suspendida de manera definitiva. | Fuente: Twitter

¿Por qué pidieron orden de arresto a Laura Bozza?

La conductora de televisión Laura Bozzo recibió una orden de arresto para ser ingresada a la cárcel en México tras ser acusada de un presunto delito fiscal en octubre de este año. Un juez de control vinculó a la peruana con la venta irregular de un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La polémica personalidad de la pantalla chica fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602 004 dólares) al vender un inmueble embargado por el SAT y se le impuso prisión preventiva.

