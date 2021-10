Gabriel Soto e Irina Baeva ganan demanda contra Laura Bozzo. | Fuente: Instagram/Composición

Más problemas legales. Laura Bozzo perdió en un juicio ante Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes demandaron a la conductora peruana por una serie de cargos en octubre del año pasado. Entre las acusaciones que hicieron los actores se encontraban difamación, amenazas, acoso y discriminación.

Después de que la Interpol emitiera una ficha roja contra Bozzo para buscarla a nivel internacional, la presentadora de televisión ha perdido en una demanda que interpusieron Gabriel Soto e Irina Baeva al no presentarse con sus abogados en la audiencia. El pasado 20 de octubre, un juez determinó que las pruebas presentadas argumentaban la denuncia y procedió con la resolución.

De esta manera, según el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Laura Bozzo tendrá que pagar una indemnización por el daño moral causado a la pareja. Gustavo Herrera, defensa de ambas estrellas, señaló que el monto monetario dependerá únicamente de un proceso que evaluará sus ingresos y contratos laborales.

Laura Bozzo pierde en juicio con Gabriel Soto e Irina Baeva por difamación. | Fuente: Instagram

Gabriel Soto celebra su victoria en demanda contra Laura Bozzo

A través de las redes sociales, el intérprete mexicano Gabriel Soto compartió la resolución de la justicia con sus seguidores. “Para los que se creen con el derecho de opinar, juzgar, insultar y burlarse SIN CONOCIMIENTO de causa aquí está el resultado”, escribió en su perfil oficial de Instagram.

“Una batalla más ganada. ¡La libertad de expresión tiene límites! Gracias a mi abogado Gustavo Herrera y a la justicia”, agregó.

Días anteriores, las declaraciones de Soto habían sido las siguientes: “Se hizo el desahogo de las pruebas y la contraparte no se presentó entonces la demanda procede. […] No se presentaron sus abogados, no se presentaron ni siquiera al pliego de oposiciones, por lo cual ya se pasa a sentencia definitiva”.

