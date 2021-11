Luego de que la orden de captura en contra de Laura Bozzo haya sido suspendida, la conductora de tv contará su verdad en una bioserie. | Fuente: Instagram

Laura Bozzo conversó con ‘Magaly Tv: la firme’ para contar cómo fue lo que vivió en la clandestinidad luego de que tuviera una orden de arresto por vender un inmueble embargado en México.

En la entrevista, la conductora peruana detalló sobre los tres meses que estuvo escondida y no dio la cara a la justicia ya que, en ese tiempo, su defensa legal estuvo trabajando en acuerdo con la justicia mexicana para evitar juicio.

Por ese motivo, Laura Bozzo reveló que hará una bioserie donde contará qué pasó en el tiempo en el que estuvo en la clandestinidad: “Estuve en la clandestinidad total, esto lo voy a contar en mi bioserie porque son tres meses que parece una película de terror. (…) Estamos hablando con varias plataformas para cerrar en estos días”, dijo en televisión.

Asimismo, planea regresar al Perú con el programa que le llevó a la fama en territorio nacional: “(Quiero) regresar con el formato ‘Laura en América’, con la ayuda social, ya sea en Perú o acá (México). En Perú hay gran parte de mi equipo así que me gustaría regresar allá y usar las redes sociales para hacer algo nuevo. ‘Laura en acción’ para perseguir a los desgraciados en la calle”, sentenció.

¿Por qué pidieron orden de arresto a Laura Bozzo?

La conductora de televisión Laura Bozzo recibió una orden de arresto para ser ingresada a la cárcel en México tras ser acusada de un presunto delito fiscal en octubre de este año. Un juez de control vinculó a la peruana con la venta irregular de un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La polémica personalidad de la pantalla chica fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602 004 dólares) al vender un inmueble embargado por el SAT y se le impuso prisión preventiva.

