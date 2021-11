Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, felicita su libertad: "Eres una mujer guerrera". | Fuente: Twitter Cristian Zuárez

Luego de que Laura Bozzo confirmara que la orden de captura en su contra ha sido suspendida, su expareja Cristian Zuárez aplaudió la decisión del juez y le envió un mensaje a la conductora de televisión.

“Toda mujer tiene una guerrera en el alma. Una guerrera que lucha por concretar sueños, que avanza con firmeza, que no se deja vencer por las adversidades y que no se rinde jamás; una mujer que cae y se levanta, que no le teme a nada, que ansía, que ama y ríe, que sufre y llora, que se apasiona, que no esconde, ni huye jamás. Esa eres tú, Laura”, escribió el cantante.

Además, Cristian Zuárez mostró su deseo de volver a ver a Laura Bozzo en la televisión como antes. Como se recuerda, la peruana logró un espacio en la tv de México donde logró una gran cantidad de fanáticos.

Cristian Zuárez le envió un extenso mensaje a Laura Bozzo felicitándola por su libertad. | Fuente: Instagram

¿Por qué pidieron orden de arresto a Laura Bozzo?

La conductora de televisión Laura Bozzo recibió una orden de arresto para ser ingresada a la cárcel en México tras ser acusada de un presunto delito fiscal en octubre de este año. Un juez de control vinculó a la peruana con la venta irregular de un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La polémica personalidad de la pantalla chica fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602 004 dólares) al vender un inmueble embargado por el SAT y se le impuso prisión preventiva.

