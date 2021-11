Christian Nodal y Belinda anunciaron su compromiso en mayo. | Fuente: Twitter / Christian Nodal

Seis meses han pasado desde que Christian Nodal y Belinda anunciaron su compromiso. Sin embargo, una pregunta rondaba entre sus seguidores: ¿cuándo se darán el sí en el altar? Hace poco, el cantante mexicano respondió a esta interrogante.

Fue en el programa "Despierta América" de la cadena televisiva Univision donde el intérprete de éxitos como "Botella tras botella" y "Adiós amor" reveló que en 2022 se realizará la boda religiosa con su prometida.

"La religiosa la queremos para el año que viene. Pero la que se viene y será muy pronto, es por lo civil", adelantó Christian Nodal.

En la misma entrevista, el cantante confesó que es celoso con Belinda "cuando hay que serlo" y también que disfruta mucho su compañía durante sus conciertos. Incluso, reconoció que se esfuerza todavía más para darle una buena impresión.

"Sí, le echo muchas ganas, porque hay artistas que dices: 'Bah, qué me va a criticar ese', pero hay artistas que dices, uy, no, hay un monstruo que canta", comentó.

"La Voz", donde floreció el amor

Belinda y Christian Nodal oficializaron su relación sentimental en agosto de 2020. El amor entre los dos floreció en "La Voz México", donde se conocierton al cumplir la labor de coaches (entrenadores) de los participantes del programa.

Los rumores en torno a los dos artistas se hacían cada vez más fuertes, y finalmente fueron ellos mismos —y la propia cuenta del programa de concurso— que confirmaron la relación amorosa frente a todos sus seguidores en las redes sociales.

Desde que se supo de su vínculo, ambos se convirtieron en el centro de atención de muchos fanáticos de “La Voz México”, debido a que compartían breves momentos juntos. No obstante, lo más sorprendente fue que decidieran cantar juntos durante una presentación en la que no se guardaron sus sentimientos.

A pesar de que el noviazgo de Belinda y Christian Nodal dio pie a comentarios negativos entre el público y la prensa mexicana, la pareja continuó albergando más proyectos juntos, como una romántica colaboración para el último disco del cantante.

