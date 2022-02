Laura Londoño es una actriz colombiana de 34 años y es protagonista de "Café con aroma de mujer". | Fuente: Twitter

Laura Londoño, protagonista de “Café con aroma de mujer”, anunció que se convirtió en madre por segunda vez. Por medio de sus redes sociales, la actriz colombiana reveló que su hija llegó al mundo.

"Ahora sí, se acabaron las fotos glamurosas por un buen rato", escribió con emoción al mostrarse al natural dando de lactar a su bebé. Como se recuerda, la artista compartía fotos de cómo iba su embarazo hasta la llegada de Mikaela.

Laura Londoño está casada con el cineasta Santiago Mora y mantienen una relación de más de diez años. Además, son padres de Allegra, su primera niña.

Laura Lodoño, protagonista de "Café con aroma de mujer", compartió una imagen con su bebé recién nacido. | Fuente: Instagram

¿"Café con aroma de mujer" tendrá temporada 2?

El éxito de 'Café con aroma de mujer' ha sido innegable ya que continúa como la más vista de la plataforma de Netflix. Tras su popularidad, se tejió la posibilidad de que haya una segunda temporada por lo que Carmen Villalobos se mostró emocionada si es que hay una continuación siempre y cuando la temporada 2 la rete como actriz.

“A todo lo que venga a mi vida que me llene como actriz y que me siga retando, que es lo que siempre he buscado en mi carrera, siempre voy a decir que sí. Esperemos a ver qué sucede”, dijo para People en Español.

Asimismo, Carmen Villalobos se sorprendió por la gran acogida que ha tenido 'Café con aroma de mujer' en Netflix y cómo ha recibido la gente su papel de antagonista.

“[Estoy] feliz de que mi primer antagónico haya sido todo un éxito y con una producción tan espectacular como lo es Café con aroma de mujer. Realmente [estoy] emocionada y dichosa con este recibimiento en Netflix. Me han escrito muchísimo. A la gente le ha gustado demasiado mi trabajo. Ha sido muy emocionante de verdad leer estos números históricos que está registrando en la plataforma y, sobre todo, ver que la gente está muy emocionada con mi trabajo, como que [me dicen]: ‘Te amaba Carmen Villalobos y ahora te odio por culpa de Lucía en Café...’”, confesó entre risas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.