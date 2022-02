Laura Pausini alista su primera película documental para Amazon Prime Video. | Fuente: Instagram / Laura Pausini

La cantante italiana Laura Pausini se encuentra disfrutando de los frutos que la música le ha dado en casi 30 años de carrera musical. A la fecha, no solo prepara su primera película documental para la plataforma Amazon Prime Video, que se estrena el 7 de abril, sino también se alista para copresentar en mayo el Festival de Eurovisión.

Por ello, en conversación con el diario El País, la artista reconoció que valora mucho sus inicios, cuando en 1993 ganó el Festival de San Remo y tan solo un año después lanzó su primer disco "Laura Pausini", que la instaló como una megaestrella de las baladas en español. De ahí que disfrute interpretar sus primeros temas, como "La soledad" o "Se fue".

"No soporto a los cantantes que te dicen que ya no cantan las primeras canciones. A mí lo que me aburre es la falsedad, que te digan qué linda, qué maravillosa eres… Esos cumplidos falsos ya no los soporto. Desde el principio canto mi vida. Marco fue mi primer novio y seguimos en contacto, me emociono con 'La soledad'. Yo amo los recuerdos", afirmó.

Fue precisamente "La soledad" ("La solitudine", en italiano) la canción que le ayudó a despegar a sus 19 años. Su pasión por la música, sin embargo, surgió desde su infancia, cuando oyó a su padre Fabrizio Pausini tocar en el piano bar en Faenza. Así, el día que cumplió ocho años, Laura Pausini y su familia fueron a ese lugar para celebrar y le pidió a su padre el micrófono. "Mi madre estaba en shock, siempre quiso que fuera farmacéutica", contó.

"Laura Pausini. Un placer conocerte"

En el documental que presentará el próximo abril en Amazon Prime Video, y que lleva como título "Laura Pausini. Un placer conocerte", la cantante de 47 años aseguró que se "va a descubrir a esa Laura que no es famosa".

Después de un 2021 "con muchos bajones", este año luce prometedor para la artista italiana, natural de la ciudad de Faenza. "Aunque gané el Globo de Oro y estuve nominada al Oscar, no me sentía fuerte. Quiero empezar, ser energética, tener disciplina, cantar", manifestó.

Así, hoy Laura Pausini se siente "con fuerza para estar frente al público, sin miedo". Y también para reflexionar sobre lo que quiere luchar en el futuro. "Viendo que con los años las cosas en lugar de mejorar empeoran, hay una lista importante", dijo.

"Lo que más me preocupa, ya que tengo una niña de nueve años, es explicar a la nueva generación que se puede soñar, ver una película en el cine, ir a un concierto, no pasar tantas horas en las redes, hablar, abrazar. El contacto. Están acostumbrándose a las distancias. Y me preocupa", añadió.

Raffaella Carrà en el recuerdo

Otro de los proyectos en los que Laura Pausini tendrá contacto con sus fans próximamente es su conducción en el Festival de Eurovisión. Ello significó una oportunidad para que la cantante recordara a Raffaella Carrà, icono italiano que trascendió sus fronteras y se transformó en un icono europeo.

"Me conmueve hasta las lágrimas hablar de ella. Es un icono para todo el mundo, ella ama desde donde esté ahora la música, la alegría, la igualdad… La adoro y mi corazón siempre está junto a ella", afirmó al respecto.

Por otro lado, Laura Pausini presentará su nueva canción "Caja" en Premio Lo Nuestro, el próximo 24 de febrero. Será la primera vez que cante en vivo y en español este tema, según adelantó en su cuenta de Twitter.

