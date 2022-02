Ed Sheeran | Fuente: Instagram

Ed Sheeran es una máquina de escribir canciones y convertirlas en auténticos hits a lo largo y ancho del planeta, pero hay una faceta suya que no es tan conocida para el público en general.



El increíble cantautor británico Ed Sheeran nos ha enamorado con cada una de sus canciones como “Thinking Out Loud”, escrita por él mismo en colaboración con otros artistas. Sin embargo, hay canciones de varios cantantes que nos encantan muchísimo y no sabíamos que fueron escritas por él.



Ed Sheeran | Fuente: Instagram

Algunas de las canciones compuestas por Ed Sheeran para otros artistas

'Love yourself', de Justin Bieber

Justin Bieber se quedó con Love Yourself, uno de los temas que Ed Sheeran había pensado para su disco, pero que, finalmente, paró en las cuerdas vocales de Justin.

'Little things', de One Direction

Los chicos One Direction hicieron lo mismo con Little Things, una canción que estuvo en un cajón durante años antes de su estreno.

'Dark times', de The Weeknd

Ed Sheeran también ha colaborado con otro gran artista como es The Weeknd con la canción Dark Times. Tras el resultado obtenido, el cantante solo tuvo palabras de elogio hacia el británico: "He trabajado con un montón de gente en mi vida, pero él es el más rápido y talentoso escritor con el que jamás haya colaborado".

'Pretty woman', de Robbie Williams

En último lugar, cerramos la lista con una de las canciones que más nos gustan. En aquella oportunidad, Ed Sheeran compuso para Robbie Williams, Pretty Woman.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia



EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home



Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).