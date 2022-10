Laura Zapata ya era famosa en la televisión cuando Thalía comenzó su carrera. | Fuente: Televisa / Instagram: Thalía

Es de conocimiento público que la relación entre Thalía y Laura Zapata ha sido complicada desde hace varios años. Estas diferencias se intensificaron tras la muerte de su madre y el mediático rescate de su abuela en un asilo donde, según su familia, no recibía un trato adecuado.

Pese a que tenían una relación llevadera, el lazo que las unía empezó a desgarrarse tras un hecho que impactó al mundo del espectáculo: Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi, fueron secuestradas en septiembre de 2002 al salir de una obra de teatro que se realizó en la Ciudad de México.

De acuerdo con investigaciones, la villana de las telenovelas y su hermana fueron privadas de su libertad por parte de una banda delictiva conocida como "Los Tiras". Laura Zapata permaneció secuestrada por 10 días y Ernestina Sodi por 15.

La polémica

La noticia originó una serie de rumores en la industria del entretenimiento. Incluso, se llegó a decir que la propia Laura planeó su secuestro para que Thalía y su esposo, el empresario Tommy Mottola, pagaran el rescate.

La propia Thalía viajó desde Estados Unidos a México, acompañada por su marido, que contrató a expertos estadounidenses en resolución de este tipo de casos para negociar con los delincuentes.

El caso también desencadenó reacciones de la Asociación Nacional de Actores de México, que denunció públicamente que las autoridades no hacían lo suficiente para terminar con la inseguridad en general, y especialmente entre artistas y periodistas.

Pese a los pocos detalles que trascendieron durante el tiempo en que Zapata y Sodi estuvieron secuestradas, algunos medios informaron que los secuestradores exigían cinco a un millón de dólares para liberarlas.

"El secuestro fue como un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos que me costó seis años, recoger cada uno de los pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida", rememoró Zapata en el programa 'La Entrevista' con Yordi Rosado.





Las afirmaciones de Ernestina Sodi

Asimismo, en su libro Líbranos del mal, Ernestina Sodi indicó que Thalía había sido quien pagó el rescate, pero lejos de unirlas, este suceso las alejó. También mencionó que Laura estaba coludida en este hecho y que por esa razón, fue la primera en ser liberada.

"Por mí no pagaron un centavo, ni Thalía ni nadie. El distanciamiento vino cuando yo pretendía hacer una obra de teatro y me lo prohibieron, Thalía no quería que nada se hiciera público", aseguró Zapata, quien en el 2005 presentó en México la obra teatral Cautivas, basada en su recuento del secuestro.

Pese a sus diferencias con Thalía, en una oportunidad Laura Zapata mencionó que ambas habían limado asperezas y que era difícil encontrarse porque ambas vivían en lugares alejados.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.