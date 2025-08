Fernando Colunga responde a polémico audio de Nicola Porcella: "Será mi vocero personal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fernando Colunga rompió su silencio ante el polémico audio de Nicola Porcella sobre la orientación sexual del actor mexicano y el salario que vendría recibiendo este por su protagónico en la telenovela Amanecer, el reciente éxito de Televisa.

Fue por medio de una rueda de prensa, para presentar el tema oficial de Amanecer, donde el recordado galán de María la del barrio decidió hablar sobre la polémica generada hace unos días cuando el peruano habría revelado detalles de la intimidad del actor mexicano de 59 años.

Primero, Juan Osorio, productor de Amanecer, recordó las “especulaciones, chismes y rollos” ventilados en los medios mexicanos debido a los audios de Porcella, quien actúa junto a Fernando Colunga interpretando a Camilo Palacios en la telenovela. “Esto desgasta más”, enfatizó el realizador de novelas y programas exitosos en México.

“No desgasta, es lo divertido de este negocio”, respondió de manera jocosa Colunga. “¿Si, qué dices Nicola?”, le dijo Osorio al actor nacional, quien negó lo ocurrido generando risas entre sus compañeros de reparto y los periodistas.

Del mismo modo, Fernando Colunga se animó a nombrar a Nicola Porcella como su “vocero personal” al sentir que los medios rebotan “todo lo que él dice”.

“Después de todo esto, que se suscitó con este señor (señalando a Nicola), he decidido que, a partir del día de hoy, será mi vocero personal porque no cabe duda de que todo lo que el señor dice, todo el mundo lo replica. Entonces, con todo cariño, así vamos a trabajar, yo te digo, tú dices, y ahí nos vamos. Así que tú aguantas”, bromeó el actor mexicano con Porcella, quien contestó riéndose: "Yo, aguanto".

Nicola Porcella interpreta a Camilo Palacios en la telenovela Amanecer. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

¿Qué dijo Nicola Porcella en un audio sobre Fernando Colunga?

La semana pasada, el programa Kadri Paparazzi difundió extractos de audios sobre una presunta conversación entre Nicola Porcella y el modelo brasileño Rafael Cardozo, donde el exchico reality hablaba de sus compañeros en la telenovela Amanecer: Fernando Colunga y Omar Fierro.

"Sí, pero Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo. Eso no se lo va a quitar nadie. Él tiene la novela más popular", se escucha en la voz Porcella, quien viene ganando fama en México a partir de su participación en La casa de los famosos.

"Él tiene la novela más popular. Aparte es un gay, te lo digo", expresó supuestamente Nicola invadiendo, presuntamente, la intimidad de Colunga.

Eso no es todo. El también exintegrante de Esto es guerra se habría referido a un presunto cuantioso salario que recibió Fernando Colunga por su actuación en Amanecer. "Fernando recibe millón y pico", sostuvo.

Del mismo modo, Nicola Porcella también habría dado detalles del estado económico de Omar Fierro, actor y conductor del programa Qué buena hora.

"Omar se fue por un millón y medio de dólares, bendito, pero sí. Omar no se fue frío, aparte tiene seis hijos. Está casado dos o tres veces. Omar tuvo que dejar la casa de Estados Unidos por el mismo precio, paga la universidad de todos", se escucha decir a Porcella.

Fernando Colunga y Livia Brito protagonizan la telenovela Amanecer, de Televisa. | Fuente: Televisa

Nicola Porcella afirma que audio sobre Fernando Colunga fue "sacado de contexto"

Ante las especulaciones de una salida de Nicola Porcella de Televisa, el propio actor peruano usó su cuenta de Instagram para aclarar lo que dijo en su conversación con Rafael Cardozo.

"Esta historia no es por mí, porque estoy acostumbrado a esto, es por el respeto que le tengo a Fernando. Han sacado de contexto todo. Primero, no digo la palabra que dice ahí (gay) y todo el mundo se está colgando de eso. No digo nada de eso, allí está y pueden escucharlo", señaló el también presentador de televisión.

En ese sentido, Porcella aseguró que nunca tuvo intención de faltarle el respeto a Fernando Colunga y que, por el contrario, hizo varios elogios sobre él.

"Lo único que hago es enaltecer la carrera de una persona que tiene una trayectoria impresionante. Le contaba a Rafael (Cardozo) de que a veces la gente inventa miles de cosas. Pero yo admiro a Fernando por cómo ha llevado su vida privada, por cómo lleva su carrera, por la familia que tiene, por cómo vive, por cómo ayuda", explicó.

Finalmente, Nicola exhortó a las personas a dirigirse directamente a él y no mencionar a terceras personas como su compañero Fernando Colunga.

"No inventen cosas. Si hago esta historia es porque han involucrado a gente que no tiene nada que ver. Yo entiendo que se la agarren conmigo, que me odien, que no les caiga bien, pero no inventen cosas de personas que no tienen nada que ver aquí y a las cuales admiro. Conmigo hagan lo que quieran", acotó.

