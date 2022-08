La cantante y actriz Leslie Grace se pronunció sobre la cancelación de 'Batgirl'. | Fuente: Instagram

Después de conocerse que la película 'Batgirl' no se estrenará en cines ni en HBO Max, la protagonista Leslie Grace compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus seguidores y de todas las personas encargadas de la realización de la cinta.

"¡Querida familia! Después de las recientes noticias sobre nuestra película ‘Batgirl’, me siento orgullosa del amor, del duro trabajo y de la intención que nuestro increíble elenco y nuestro inagotable equipo puso en esta película durante siete meses en Escocia", escribió la también cantante.

Asimismo, Leslie Grace agradeció la oportunidad de ponerse en la piel de la ‘Batichica’ y aseguró que será superheroína de por vida:

"¡Me siento bendecida de haber trabajado entre los grandes y haber forjado relaciones para toda la vida en el proceso! A todos los fanáticos de Batgirl: GRACIAS por el amor y la fe, por permitirme adueñarme de la capa y convertirme, como dijo mejor Babs, en ‘¡mi propia heroína!’ Batichica de por vida!”, agregó.

Leslie Grace, considerada la ‘Princesa de la bachata’ debutó como actriz en 'In The Heights' y tenía ilusión de darle vida a Barbara Gordon, más conocida como ‘Batgirl’.

'Batgirl': Warner Bros no estrenará la película en HBO Max ni en cines

Warner Bros. no estrenará la película Batgirl' a pesar de que su rodaje ya finalizó y costó más de 90 millones de dólares. De acuerdo con medios internacionales, el estudio confirmó de manera interna que no tiene intención de proyectar el filme en cines y tampoco lo lanzará en la plataforma de HBO Max, citando un cambio de estrategia tras su fusión con el grupo Discovery.

La cinta llevaba varios años en los planes de Warner Bros. y contaba con una actriz de origen dominicano, Leslie Grace ('In The Heights'), para dar vida a la superheroína. Junto a Grace, J.K. Simmons encarnaba a Jim Gordon y Michael Keaton repetía su papel como Batman.

Sobre la película, 'Batgirl' contaba con un guion escrito por Christina Hodson, responsable de la trama de 'Birds of Prey' y 'The Flash', mientras que el dúo de 'Bad Boys for Life', Adil El Arbi y Bilall Fallah, estaban al frente de la dirección.

La noticia sorprendió a la industria de Hollywood porque se trata de un rodaje con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares, que estaba en fase de post-producción y había contado con promoción previa. En un principio 'Batgirl' iba a ser un lanzamiento exclusivo de HBO Max.

Fuentes consultadas por la revista Variety insisten en que la decisión no se tomó por la calidad del filme y tiene que ver con la nueva estrategia tomada por la fusión de los grupos Discovery y WarnerMedia, que da prioridad a los estrenos cinematográficos.

El estudio tiene otra película en la cuerda floja, pues 'The Flash' aún no ha fijado su estreno previsto para 2023 por los escándalos de su protagonista, Ezra Miller.

