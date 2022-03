Leticia Calderón fue víctima de un broncoespasmo que la llevó a estar ingresada en un hospital de la Ciudad de México. | Fuente: Leticia Calderón Page / Instagram

La actriz mexicana Leticia Calderón pasó un gran susto luego de ser internada en un hospital de la Ciudad de México. De acuerdo a sus declaraciones, la estrella de telenovelas sufrió un broncoespasmo que le hizo pensar que perdería la vida.

"Hace poco me dio un espasmo bronco respiratorio. Sentí que me ahogaba y que me moría, me asusté muchísimo”, dijo la recordada protagonista de Esmeralda en el programa televisivo Sale el sol.

Calderón dijo que fue duro ver a su hijo Luciano, quien tiene síndrome de Down, en medio de esta situación.

"Me decía: 'Mamá, no me puedes dejar, ¿qué voy a hacer sin ti? Me dio un sentimiento que le dije: 'Por eso tenemos que apurarnos a que aprendas a hacer las cosas, para que yo el día de mañana, no ahorita, espero en Dios, el día de mañana que yo me tenga que ir, estés preparado para vivir solo'", contó´.

SE CONTAGIÓ DE COVID-19 EN DOS OCASIONES

Luego de escuchar las palabras de su hijo, la artista reflexionó: "Juro por Dios que sí me abrió los ojos de decir, '¡qué tal si me hubiera muerto!'. De verdad no pude respirar por un par de minutos o no sé cuánto, a mí se me hizo eterno, y yo ya me imaginaba que mis hijos me encontraban muerta en el baño, porque corrí al baño a echarme agua".

"Yo ya decidí que cualquier cosa que pase, mi familia es la que tiene que responder por mis hijos, nadie más", agregó la actriz, quien en enero de 2021 fue internada por complicaciones con la COVID 19. Un año después, Calderón aseguró que volvió a contagiarse.

"Hace un año saliendo del hospital. Hoy en mi casa, sintiéndome bien pero aislada. Aprovechando el tiempo para arreglar mi clóset y sacar ropa para regalar y otra para vender. Besos", escribió en Twitter tras salir positiva al virus por segunda vez.

