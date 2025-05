Liam Gallagher será abuelo: Molly, hija menor del cantante de Oasis, anunció su embarazo

Aunque durante años la relación entre padre e hija fue distante, en tiempos recientes han logrado acercarse y construir una conexión más sólida.

A través de las redes sociales, Molly Moorish, hija de Liam Gallagher, anunció su embarazo. Acompañada de varias fotos junto a su pareja, el futbolista de Liverpool Nathaniel Phillips, mostró su estado de gestación.

Una de las personas que reaccionó rápidamente fue su madre la cantante Lisa Moorish, quien escribió un mensaje de "Felicidades" y emojis de sorpresa.

Para estar más cerca del padre de su bebé, Molly se mudó a Liverpool y, curiosamente, su yerno juega en el equipo rival ya que Liam Gallagher es hincha del Manchester City. Este anuncio llega en un momento significativo para Liam, quien se prepara para la gira de regreso de Oasis, que incluirá fechas en Latinoamérica a partir de septiembre.

La relación entre Molly y su padre Liam Gallagher

Durante su infancia y adolescencia, Molly no tenía contacto con Liam Gallagher, y recién se fortaleció hace poco tiempo:

"No tengo ningún enojo. Ahora tengo 21 años. De hecho, estoy agradecida por cómo me criaron con mi madre y por cómo ha sido mi vida. No sería quien soy ahora si... todo hubiera sucedido como tenía que suceder. Simplemente nos llevamos bien y estoy feliz de tenerlo ahora", dijo Molly en una entrevista en 2019.

Por otro lado, Liam confesó que sí quería mejorar su conexión con su hija: "La niña ha recibido cuidados, ropa, comida y ha sido enviada a escuelas maravillosas. Les compré una casa y todo eso. Creo que está mejor con su madre… No son buenos cuando se ven obligados con estas cosas. Creo que lo dejaremos así. A ver qué pasa. Si pasa, pasa. Desde luego, no la rechazaría. Que así sea".

Además, ese mismo año, Liam Gallagher le compuso la canción Now That I've Found You para Molly.

Molly es pareja de Nathaniel Phillips, jugador del Liverpool.

Oasis cerca del inicio de su gira de reencuentro

El anuncio se produce apenas cuatro meses antes del inicio de su gira mundial que reunirá a los hermanos Gallagher 15 años después de su separación y que arrancará en Cardiff (Gales) el próximo 4 de julio con una primera etapa europea en Reino Unido e Irlanda durante el verano que contará con invitados como Richard Ashcroft o Cast.

Con las entradas agotadas en casi la totalidad de las fechas, Oasis completará su tour con paradas en Canadá, Estados Unidos, México, Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina y Chile antes de finalizar el 23 de noviembre en Sao Paulo (Brasil).