Oasis confirma su regreso a Sudamérica en su esperada gira de reencuentro

A finales de agosto, los hermanos Noel y Liam Gallagher, fundadores de Oasis, sorprendieron al mundo con el anuncio de su tan esperado reencuentro tras 15 años de separación. Desde entonces, la icónica banda de britpop ha compartido las fechas de su gira, que iniciará en julio de 2025, con la promesa de añadir más destinos… y lo han cumplido.

“Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado”, publicó la banda en aquel momento. Inicialmente, los conciertos confirmados abarcaban solo ciudades en Europa, Estados Unidos, Canadá y México, pero ahora planean llevar su gira a más países de Latinoamérica.

Un panel en Chile anuncia el próximo comunicado de la banda Oasis, que afina los detalles de su próxima gira mundial.Fuente: X: @oasis

¿Qué países visitarán los Gallagher en Latinoamérica?

Hasta el domingo pasado, Oasis solo había confirmado dos fechas en México para su regreso a Latinoamérica: el 12 y 13 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguro. Además, ya se encontraban agendadas otras 31 presentaciones del Oasis Live '25 en Europa, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el lunes, los Gallagher anunciaron en sus redes sociales que, ante la avalancha de mensajes de sus seguidores, decidieron añadir tres países más en Latinoamérica. En un video publicado en sus cuentas oficiales, se muestran algunos comentarios de sus fans como: "¿Cuándo Sudamérica?" y "Por favor, vengan".

En el mismo video, la banda informó que el martes 5 de noviembre hará un anuncio oficial a las 11 a.m. Aunque no dieron detalles precisos, el video termina mostrando las abreviaturas de tres países: Brasil, Chile y Argentina. Poco después, publicaron imágenes de paneles en espacios públicos de estos tres países, con el mensaje: “cuidado con lo que deseas”.

En un centro comercial de Brasil, un panel alerta sobre el próximo anuncio de Oasis, que se encuentra ajustando los detalles de su gira mundial.Fuente: X: @oasis

Fechas confirmadas en la gira de Oasis 2025

Oasis no solo ha confirmado su regreso a México, sino también una serie de conciertos por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. La gira Oasis Live ‘25 incluirá paradas en ciudades como Chicago, Toronto y Los Ángeles, además de múltiples presentaciones en Londres, Cardiff, Manchester y Edimburgo. Aquí todas las fechas del tour:

4 de julio - Principality Stadium (Cardiff, Gales)

5 de julio - Principality Stadium (Cardiff, Gales)

11 de julio - Heaton Park (Manchester, Inglaterra)

12 de julio. Heaton Park (Manchester, Inglaterra)

16 de julio. Heaton Park (Manchester, Inglaterra)

19 de julio. Heaton Park (Manchester, Inglaterra)

20 de julio. Heaton Park (Manchester, Inglaterra)

25 de julio. Wembley Stadium (Londres, Inglaterra)

26 de julio. Wembley Stadium (Londres, Inglaterra)

30 de julio. Wembley Stadium (Londres, Inglaterra)

2 de agosto. Wembley Stadium (Londres, Inglaterra)

3 de agosto. Wembley Stadium (Londres, Inglaterra)

8 de agosto. Scottish Gas Murrayfield Stadium (Edimburgo, Escocia)

9 de agosto. Scottish Gas Murrayfield Stadium (Edimburgo, Escocia)

12 de agosto. Scottish Gas Murrayfield (Edimburgo, Escocia)

16 de agosto. Croke Park (Dublín, Irlanda)

17 de agosto. Croke Park (Dublín Irlanda)

24 de agosto. Rogers Stadium (Toronto, Canadá)

25 de agosto. Rogers Stadium (Toronto, Canadá)



28 de agosto. Soldier Field (Chicago, Estados Unidos)

31 de agosto. MetLife Stadium (East Rutherford, Estados Unidos)

6 de septiembre. Rose Bowl (Pasadena, Estados Unidos)

7 de septiembre. Rose Bowl (Pasadena, Estados Unidos)



12 de septiembre. Estadio GNP Seguros (Ciudad de México, México)

13 de septiembre. Estadio GNP Seguros (Ciudad de México, México)



27 de septiembre. Wembley Stadium (Londres, Inglaterra)

28 de septiembre. Wembley Stadium (Londres, Inglaterra)

31 de octubre. Marvel Stadium (Melbourne, Australia)

1 de noviembre. Marvel Stadium (Melbourne, Australia)

4 de noviembre. Marvel Stadium (Melbourne, Australia)

7 de noviembre. Accor Stadium (Sídney, Australia)

8 de noviembre. Accor Stadium (Sídney, Australia)



En Argentina, un panel en plena calle anticipa el próximo anuncio de Oasis, mientras la banda prepara su gira mundial.Fuente: X: @oasis

¿Por qué se separó Oasis?

Era el 29 de agosto de 1994 cuando el mundo escuchó por primera vez Definitely Maybe, el álbum debut de Oasis. Liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, la banda rápidamente se convirtió en un referente del britpop, con himnos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Stop Crying Your Heart Out.

Sin embargo, a medida que su legión de seguidores crecía, también aumentaba la tensión entre Liam y Noel, hasta llegar a la infame pelea del 28 de agosto de 2009, poco antes de una presentación en el festival Rock en Seine, en París. "El grupo ya no existe. No tocará esta noche y cancela el resto de la gira europea", anunciaba la organización frente a 30 mil atónitos espectadores.

"Con cierta tristeza y gran alivio, anuncio que dejo Oasis (...) ya no podía trabajar con Liam ni un día más", declaró Noel Gallagher tras la pelea con su hermano. "Los detalles no son importantes y son demasiados para enumerar, pero creo que tienen derecho a saber que el nivel de violencia verbal e intimidación hacia mí, mi familia, amigos y camaradas se ha vuelto intolerable", añadió.

