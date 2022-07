Lindsay Lohan se casó en secreto con Bader Shammas. | Fuente: Instagram

La actriz Lindsay Lohan contrajo matrimonio con su novio, el banquero Bader Shammas, de acuerdo con la revista People. Además, la misma artista compartió una imagen en sus redes sociales donde confirmó que ahora tiene esposo.

“Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Me sorprende que seas mi esposo”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Mi vida y mi todo. Toda mujer debería sentirse así todos los días”, agregó Lindsay Lohan. En febrero de este año ya estaba viendo vestidos de novia. “Comencé ya a hablar con una amiga mía sobre el vestido. Pero quiero hacer las cosas bien y quiero controlar el ritmo de todo. Pero es un momento emocionante. Soy muy femenina, así que...”, dijo en aquel entonces.

Hasta el momento no hay más detalles de cómo ha sido su matrimonio con Bader Shammas, pero según con las publicaciones de People, “está en la época más feliz de su vida”.

Lindsay Lohan renueva contrato con Netflix

Lindsay Lohan protagonizará dos películas más para Netflix, que ha renovado su contrato con la estrella cuando aún tiene previsto estrenar la cinta navideña "Falling for Christmas" a finales de este año.

"Estamos muy contentos con nuestra colaboración con Lindsay hasta la fecha y nos emociona seguir colaborando con ella", afirmó en un comunicado la directora de cine independiente de Netflix Christina Rogers.

En un primer momento, la protagonista de "Mean Girls" fichó por la plataforma para protagonizar su primer gran proyecto de Hollywood después de una década de ausencia en la que solo figuró en un par de cintas de bajo presupuesto.

En "Falling for Christmas", Lindsay Lohan interpretará a la heredera de un hotel de lujo que, tras un accidente de esquí, sufre amnesia y pasa las navidades en la cabaña de una familia desconocida.

Se desconoce la trama de los otros dos proyectos que acaba de confirmar Netflix.

