Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra conductor que atropelló a Furrey, afirma su abogado

Antonio Crespo, más conocido en el mundo de YouTube como Furrey, fue atropellado cuando se dirigía al programa Habla Good, donde es uno de los panelistas. El accidente ocurrió en la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, el último miércoles 9 de julio.

Su esposa Giselle Minchola pidió ayuda a todos sus seguidores para que recen por su salud debido a que se encuentra delicado tras ser intervenido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local.

Asimismo, su abogado, Jener Cáriga, informó a RPP que el estado de salud del youtuber “es muy grave”, por lo que se espera, de acuerdo a su testimonio, que se le haga dos cirugías más.

“Faltarían hacerle dos cirugías adicionales, pero para hacerlas se requieren permisos especiales, como de un colegiado médico, porque al ser tan complicada, se deben prever todos los permisos médicos. La familia está esperando eso”, sostuvo.

Cabe resaltar de que, acuerdo a las cámaras de seguridad de La Victoria, Furrey salió volando de su scooter tras ser embestido por una camioneta que iba a velocidad. “No sé si está consciente. La familia me dijo que se sometió a una cirugía inicial. Me indicaron que se venían dos cirugías más de carácter riesgoso”, señaló el letrado.

Abogado de Furrey: “Fiscalía ya formalizó la investigación contra el conductor”

El abogado Jener Cáriga también señaló que el Ministerio Público ya formalizó la investigación preparatoria contra el conductor del vehículo que embistió a Furrey y quien se encuentra detenido en la Comisaría Apolo, en el distrito de La Victoria.

“Respecto al tema procesal, ya la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria y solicitó prisión preventiva contra el conductor que lo embistió. La audiencia será el fin de semana. Todavía no hemos recibido la notificación formal, pero esperamos entre el día de mañana (sábado) y domingo a más tardar”, sostuvo el letrado.

Según detalló la defensa legal del creador de contenido, el pedido fiscal ya está en el Poder Judicial, entidad que determinará, luego de la audiencia, si se da, o no, la prisión preventiva de nueve meses contra el conductor.

“Lo que se ve en los videos es que hay un semáforo que el señor pasa a excesiva velocidad y Furrey estaba con su scooter. Número uno, el vehículo ha tenido que disminuir su velocidad por ser una cebra de paso. Número dos, el vehículo ha tenido un panorama muy amplio para poder determinar si es que tenía que detenerse o no”, expresó.

Conductor sería investigado por el delito de homicidio simple

Ante las evidencias visuales, Jener Cáriga aseguró que el Ministerio Público pidió la prisión preventiva contra el conductor que embistió a Furrey antes que se acaben las 48 horas de detención en fragancia.

Del mismo modo, el letrado reveló que la Fiscalía investigará, y acusará, al detenido por homicidio simple y no por el delito de lesiones culposas como se planteó en un primer momento.

“El fiscal ha llegado a la determinación de que no es delito de lesiones culposas, sino que estamos ante un delito de homicidio simple en grado de tentativa. Eso es lo que ha variado después de la visualización de los videos”, acotó.

Abogado de Furrey tomará medidas contra banco por hurto sufrido

Respecto al hurto de su laptop y el vaciado de sus tarjetas, el abogado Jener Cáriga mencionó a RPP que también se está viendo la posibilidad de “se abra una investigación y se pueda determinar qué es lo que pasó”.

“A la par, vamos a solicitar al banco que no se han tomado las medidas de seguridad debido a que es evidente que cuando una persona hace un retiro cotidiano no retira una gran cantidad de la noche a la mañana. Existen mecanismos de seguridad como el bloqueo que no ha ocurrido en este caso y vamos a tomar acciones contra el banco”, explicó.

Por otro lado, el abogado aseguró no conocer el monto exacto vaciado de las tarjetas de Furrey. Sin embargo, recalcó que insistirá en que se recupere lo perdido.

“Haremos un reclamo al banco, de no existir respuesta, apelaremos y llegaremos hasta las instancias más altas. Si el mismo banco no nos da una solución, iremos a Indecopi”, exclamó.

