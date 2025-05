“Levántate y pelea conmigo. De lo contrario, cierra la boca, estafador”: Logan Paul desafía con dureza al guardaespaldas de Lionel Messi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En medio de la creciente disputa que enfrenta al creador de contenido y superestrella de WWE, Logan Paul, con Yassine Cheuko —el reconocido guardaespaldas personal del astro argentino Lionel Messi—, las tensiones alcanzaron un nuevo pico tras las recientes declaraciones del excampeón de los Estados Unidos de la WWE.

Durante una transmisión en vivo, Paul reaccionó con dureza a los reiterados desafíos de Cheuko, quien había insistido en concretar una pelea luego de que Paul rechazara una oferta de 15 millones de dólares por hacer realidad el combate. Visiblemente molesto, la superestrella de WWE desestimó la relevancia de su oponente.

“Eres el guardaespaldas de Messi, eso es enfermo, hermano. Gana mucho dinero, pero aparentemente no está ganando lo suficiente porque quiere cobrar en esa gran pelea que a mí no me importa. [...] Si quieres venir a molestarme en tu tiempo libre, estamos en Puerto Rico. Puño limpio y sin protector bucal”, lanzó el estadounidense.

La declaración más contundente llegó al final, cuando Paul desafió directamente a Cheuko con palabras que rápidamente encendieron las redes sociales: “Levántate y pelea conmigo. De lo contrario, cierra la boca, estafador”.

"Deja las excusas Lolo"

La respuesta final, hasta ahora, llegó el 9 de mayo a través de Instagram. Llamándolo 'Lolo' de tono sarcástico, Yassine contraatacó: “Lolo, escucha Lolo ¿Por qué te pones nervioso? Deja el drama. Ahora encontraste otra excusa. La última vez dijiste que eras una superestrella de la WWE y ahora me dices que vaya a Puerto Rico a pelear en la calle sin guantes y sin protector bucal. Tú ya sabes que no podemos hacer eso”, dijo Cheuko.

“No eres un gánster, Lolo, y yo no soy un niño. No vamos a pelear en la calle. Así que ahora firma el contrato. Deja las excusas ¿Cuál es la próxima? ¿Vas a decir que eres un astronauta y que peleemos en la luna? Lolo, deja las excusas y firma el contrato. Te prometo que no te voy a noquear en el primer asalto. Tranquilo, Lolo”, concluyó.

Entonces, ¿habrá pelea? Por ahora, no hay confirmación oficial de que se haya firmado algún contrato. Sin embargo, el cruce de declaraciones sigue intensificándose y la presión sobre Logan Paul aumenta. Con cada palabra, la expectativa de los fanáticos también crece: ¿aceptará finalmente Logan Paul enfrentarse a Yassine Cheuko? ¿O la disputa continuará en redes sociales sin que la pelea se concrete?

¿Cómo nació esta rivalidad?

El 12 de febrero de este año, Logan Paul, copropietario de la marca de bebidas energéticas PRIME junto a KSI, lanzó un sorprendente desafío a Lionel Messi a través de su cuenta de TikTok. Este reto no fue solo por diversión, sino que surgió como parte de una disputa legal entre las marcas PRIME y Más+, la bebida energética de Messi.

La controversia comenzó cuando Más+, demandó a PRIME acusándola de competencia desleal. En respuesta, la marca de Logan Paul presentó una contrademanda, donde la acusación se centraba en que Más+ había copiado el diseño de su botella y etiqueta.

En un video publicado en su red social de TikTok, Logan Paul expresó su frustración con la situación, donde añadió un giro inesperado a la disputa legal: "Fuera de bromas, les juro que consideraría dar marcha atrás a la demanda, solo si... Logan Paul vs. Messi. Te veo en el ring, hermano", exclamó la superestrella de WWE de 30 años.

Aunque Messi nunca respondió al desafío, sí lo hizo su famoso guardaespaldas. En un video en sus redes sociales, Cheuko dejó claro que si Paul quería pelear, él estaba dispuesto a hacerlo en lugar de su cliente: "Mira, Leo no sabe quién es este tipo. Si realmente quiere pelear, puede hacerlo contra mí, no contra un jugador de fútbol", dijo.

Desde entonces, tanto Logan Paul como Yassine Cheuko han intercambiado constantes respuestas y desafíos a través de sus plataformas sociales, alimentando un conflicto que va más allá de la disputa legal entre las marcas.

Lionel Messi’s bodyguard wants to fight Logan Paul for calling out Messi 👀 pic.twitter.com/0U99SbaDlA — Happy Punch (@HappyPunch) March 15, 2025

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis