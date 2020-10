Lorena Rojas falleció a causa de cáncer el 16 de febrero del 2015. | Fuente: Instagram

Se han cumplido cinco años desde que Lorena Rojas, actriz y cantante mexicana que fue parte de telenovelas como "Rosario", "Pecados Ajenos" y "El cuerpo del deseo", murió en su casa de Miami a los 44 años después de una batalla de varios años contra el cáncer, causando conmoción entre sus admiradores y sus compañeros de trabajo.

Tras haber pasado un tiempo y poder superar su pérdida, Mayra Rojas, su hermana, confesó que, desde el deceso de su familiar, ha comenzado a estudiar sobre ello y se topó con la sorpresa de que este mal aparece a raíz de sucesos emocionales muy fuertes:

“Después de tantos años de estudiar el cáncer, de luchar con él… El cáncer es meramente emocional, el cáncer se da por disfunciones emocionales en el ser humano. A mí me pueden decir que, porque comes mal, que porque fumas… Es un rollo emocional”, aseguró en una entrevista.

De acuerdo con Mayra, el primer hecho que atormentó a Lorena fue ocho meses antes de que le detectaran el cáncer de mama:

“Lorena primero tuvo una decepción amorosa brutal, no puedo decir el nombre, anduvo con Araiza, con Ari Telch, se casó con otro cuate, o sea Lorena tuvo varios romances, pero tenía uno guardado que, a pesar de que pasaron estos, Lorena de ahí no se podía mover y se murió amando a este cuate. La oncóloga le decía que tenía que tratar su mal de amor con terapia, pero Lorena decía que no lo necesitaba”, contó.

A esa enfermedad se le sumó el cáncer de hueso que fue detectado seis meses después de que su mejor amiga falleciera en Miami mientras ella estaba en México grabando: “También se murió de mal de amor”, dijo Mayra.

Varias decepciones y tristezas ha tenido la actriz mexicana, sin embargo, su hermana cree que perder su casa fue uno de los detonantes que acabó con su vida:

“Yo creo que esa fue la estocada final porque a los 8 meses mi hermana tenía metástasis en el hígado, entonces bueno perdió la casa en Miami y Luciana tenía poquito de haber llegado a su vida”, agregó.

Mayra Rojas reveló que con lo único que pudo quedarse como recuerdo de su ser querido fueron unos zapatos y su sobrina:

“¿Qué más puedo pedirle a la vida? Cada vez que yo volteo, ahí está mi hermana. Lo que en un principio yo juré que me iba a matar ha sido, gracias a la prensa y al veneno de la gente, me convertí en una mujer más sabia. Eso me hizo más fuerte. Porque, ¿qué es lo más importante? Sostener a una mamá que perdió a su hija más pequeña, que yo no me lo puedo imaginar el dolor de mi mamá, y por otro lado educar, criar, sostener y hacer feliz [a una niña]”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Hay quien considera a “La regenta” la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote".