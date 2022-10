Lucía Méndez conoció a Pablo Escobar y cantó frente a él. | Fuente: Composición

El reality ‘Siempre reinas’ se estrenó el 2 de octubre por Netflix donde participa las actrices mexicanas Laura Zapata, Lorena Herrera, Lucía Méndez y Sylvia Pasquel. Sin embargo, en el primer capítulo, una de ellas sorprendió con sus declaraciones.

La cantante Lucía Méndez confesó que cantó frente a Pablo Escobar y él le dio su número. “Me dice mi mamá: ‘me vas a matar’. Y yo, ‘¿por qué?’”. “¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar”, recordó.

De acuerdo con la anécdota de la artista en ‘Siempre reinas’, sintió miedo de estar cerca del famoso narcotraficante colombiano, pero tuvo que continuar su presentación. Al terminar, el ‘Patrón’ la fue a buscar al camerino.

“Ya nos íbamos, pero el señor Pablo Escobar nos saludó. Yo me quedé muda. Fue un choque de adrenalina tan fuerte e impresionante; es una de las veces que más me he asustado”, comentó Lucía Méndez.

Por otro lado, la cantante mexicana aseguró que el colombiano se puso a sus órdenes y le dio su teléfono por si ella o su familia la esté pasando mal porque en él “siempre encontrará un amigo”.

Lucía Méndez recordó su romance con Luis Miguel

En los recuerdos de Lucía Méndez, más de una celebridad latinoamericana tiene su lugar, aparte de su anécdota con Pablo Escobar. Uno es el nombre de Luis Miguel, y aunque no ocupa un sitio central, sí uno entrañable por el romance que vivieron.

La actriz mexicana recordó aquella breve relación con el ‘Sol de México’ durante una entrevista en redes sociales. Su remembranza nació a raíz de una pregunta sobre cómo fueron los besos con el cantante de “Suave”. “Son unos besos que puedo dejar guardados”, señaló Lucía Méndez. Y esa respuesta trajo a colación más de una anécdota junto al popular Luismi.

Entre ellas, aquella en la que Luis Miguel tocó la puerta de su hotel, en Miami (EE.UU.). Él estaba vestido con un esmoquin y una botella en mano, pero ella lo recibió en pijama. “Me estuvo platicando, pero no pasó nada, porque lo veía como un chavito”, contó.

Las atenciones y los detalles del cantante, sin embargo, lograron poner fin a la resistencia de Lucía Méndez. “Anduvimos como tres, cuatro meses, y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así. Él tenía 17 y me engañó, porque me dijo que tenía 20”, dijo.

“Pude ir a la cárcel”, añadió la actriz de telenovelas como “Colorina” y “Viviana”. “Pasó el tiempo, tuvimos muy buena comunicación, nos reíamos mucho, nos llevábamos muy bien y claro que teníamos mucha atracción entre los dos”, repasó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.