Luciana Fuster brilla en New York Fashion Week con prendas del diseñador peruano Yirko Sivirich

New York Fashion es una de las capitales de la moda más importantes del globo y una gran vitrina para diseñadores y modelos que buscan la internacionalización. Esto lo tiene presente Yirko Sivirich, quien muestra sus colecciones desde hace varios años en la Gran Manzana, como parte de la iniciativa Fashion Designers Of Latin America, y este 2025 no fue la excepción.

Para esta ocasión, el diseñador iqueño contó con la participación de Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, quien se encargó de abrir su pasarela luciendo un abrigo largo de color negro con detalles de pelos en el cuello y las mangas. La modelo acompañó el atuendo con unas pantys del mismo tono y unos zapatos en punta a juego.

Luciana Fuster debutó como modelo en el 2023, en Tailandia. | Fuente: Instagram @yirkosivirich

Luciana Fuster demostró su experiencia sobre la pasarela: pisaba fuerte, llevaba la espalda recta y mantenía la cabeza en alto. Como se recuerda, la joven ya había debutado como modelo, hace dos años, en Tailandia.

Yirko Sivirich presentó una colección inspirada en sus mascotas

El diseñador iqueño sorprendió al presentar su colección ‘Allqu-Misi’ (traducida al español como ‘perro y gato’) para la temporada otoño-invierno ‘25, en honor a las mascotas que ha tenido a lo largo de su vida y que los han inspirado en cada creación.

“El concepto se traduce a través de texturas y colores que evocan no solo ciertas características físicas de sus mascotas, sino que además esconden significados emocionales detrás”, comentó el creativo en redes sociales.

Sobre la pasarela, se vieron prendas que tenían imágenes alusivas a los perros y gatos que ha tenido. También abrigos con letras impresas que llevaban los nombres de sus mascotas como ‘Blue’ o ‘Gringo’. La colección de Yirko Sivirich contó prendas elaboradas en baby alpaca, denim, entre otros materiales; y mostró una paleta de color que incluía tonos tierra, grises y azules.