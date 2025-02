Confeccionó su primer vestido de novia a los 16 años y ahora presenta sus diseños en Nueva York Fashion Week: ¿quién es Elizabeth Muñoz?

Para quienes buscan el vestido soñado, la diseñadora peruana Elizabeth Muñoz ofrecerá una experiencia nupcial, el próximo 9 de febrero.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elizabeth Muñoz pensó que estudiaría derecho, medicina o administración, como querían sus padres cuando era pequeña. Sin embargo, llevar el curso de Industria del vestido en el colegio, le permitió soñar con vestidos de novia, diseños a medida y prendas que llevaran impreso su nombre. A los 16 años, ya había confeccionado su primer vestido de novia. “Quería hacer algo más grande, arriesgado y que involucre detalles y más horas de trabajo”, recuerda la diseñadora sobre la prenda que marcó su camino en la moda.

Luego, Muñoz estudió diseño en el Senati. “Antes, si querías ser diseñador, te veían como costurero o patronista, pero no como el creativo”, reflexiona sobre las dificultades que uno puede llegar a enfrentar en la industria de la moda. La adversidad no le impidió estudiar, trabajar y crear vínculos en la moda por más de doce años. “Llevé todo el proceso y me dije: ¿por qué no abrir mi propia marca?”, recuerda Muñoz sobre sus inicios.

Elizabeth Muñoz creció en Puente Piedra y estudió diseño de modas en el Senati. | Fuente: Elizabeth Muñoz

Así empezó a diseñar piezas a pedido para su familia y amigos. Luego, lanzó su primera línea de ropa, enfocada en sastrería. Después, recibió la oportunidad de vestir a las candidatas del concurso Miss Perú Lima Este. “Empecé a involucrarme en ese mundo y me gustó. Sabía que el vestido era importante porque acompañaba a la reina. Luego, una clienta me preguntó si hacía vestidos de novia y como ya había hecho vestidos de gala, le dije que sí. Fui a la ceremonia y quedé encantada del significado y de todo el proceso que conlleva un vestido”, indica la creativa sobre el inicio de lo que sería su línea nupcial Elizabeth Muñoz Atelier.

Diseñar vestidos de novias para el mundo

Con Elizabeth Muñoz Atelier, la diseñadora peruana tuvo la oportunidad de presentar sus creaciones en pasarelas peruanas como La Rayuela, Boutique Moda Perú y Perú Fashion Week. La exposición le permitió presentar sus diseños en Nueva York Fashion Week. “Este año volveremos por cuarto año consecutivo”, comenta con entusiasmo sobre su regreso a la Gran Manzana.

Seguir construyendo su camino en el extranjero es el objetivo de Muñoz. Sin embargo, no descuida a sus clientes locales, quienes buscan la asesoría adecuada para crear el vestido de ensueño para decir ‘sí, acepto’. Por eso, Elizabeth Muñoz ofrecerá una experiencia íntima para todas las novias, el próximo 9 de febrero, en el Meliá Lima.

Después del evento, Elizabeth Muñoz Atelier contará con presentaciones en París. Nada detiene el sueño de crear, diseñar y dejar el nombre del Perú en alto.