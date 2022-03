Luis de Llano y Sasha Sokol mantuvieron cuando ella tenía 14 y él 39 años, durante el tiempo en que ella trabajaba con el productor en el proyecto musical Timbiriche. | Fuente: Instagram

El productor mexicano Luis de Llano emitió un comunicado para responder a las acusaciones de abuso por haber sostenido una relación sentimental con la cantante Sasha Sokol, cuando ella era menor de edad y él bordeaba los 40 años.

Mediante sus redes sociales, la exTimbiriche dijo que a los 17 años le costó mucho trabajo cortar el romance con De Llano, ya que sentía que su carrera artística peligraría al ser él un hombre poderoso en el mundo del entretenimiento, su representante y su productor musical.

"Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en (la obra) 'Vaselina' con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad", detalló la artista.

RESPONDE A ACUSACIONES

Veinte días después de la acusación de Sasha, el productor decidió emitir un comunicado afirmando que las publicaciones en medios nacionales e internacionales respecto a la revelación de Sasha "son meras y falsas especulaciones". Sin embargo, Luis de Llano empezó su descargo ofreciendo disculpas a la artista.

"Antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública la información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas", empezó el productor. "Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia", aseguró.

De Llano también dijo que "Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto en uno con el otro".





ASEGURA QUE NO COMETIÓ NINGÚN DELITO

De Llano sostuvo además que en el transcurso de su vida no ha cometido ningún delito y condenó las acusaciones que se han vertido sobre él en distintos medios de comunicación.

"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona, y publicados a partir del 8 de marzo son meras y falsas especulaciones", acotó.

De acuerdo al portal estrellas.tv, Sasha Sokol estaría analizando la posibilidad de presentar una denuncia formal contra el productor, sin embargo, hasta la fecha no hay nada concreto.

