Luis Miguel comparte por primera vez una foto junto a Marcela Basteri por el Día de la Madre

La única vez que Luis Miguel expuso su vida familiar fue cuando estrenó su serie en Netflix. En sus redes sociales solo se ha encargado de compartir imágenes de su trabajo como sus giras, países que visita o sus canciones.

Si bien es celoso con su intimidad, con motivo de celebrar el Día de la Madre en México (10 de mayo), el artista compartió por primera vez en toda su carrera, una foto junto a su madre, Marcela Basteri. El intérprete que dedicó el tema “Tengo todo excepto a ti” mostró una imagen donde él aún es un niño abrazando a su mamá y ambos salen sonrientes.

Luis Miguel no puso una descripción ni nada por el estilo, por ello, sus seguidores se encargaron de enviarle comentarios de aliento. "Gracias a Marcela por habernos dado su más maravilloso y precioso tesoro que eres tú Micky; eres su sol. Ahora tú eres nuestro sol de México", escribió uno de los usuarios.

"Hasta donde se encuentre felicidades Marcela y gracias por regalarnos a tu más valioso sol, Luismi, tú y tu amor viven en tus hijos"; "¡Tan linda mi suegra!", y "El sol sale para todos, aun cuando el cielo está nublado", fueron otros comentarios en el perfil del artista.

La desaparición de Marcela Basteri sigue siendo un misterio: no se sabe si sigue viva o si reside en Argentina como se especuló hace un tiempo. Lo cierto es que este secreto se ha mantenido oculto desde que no se supo más de ella.

¿Qué pasó con Marcela Basteri, madre de Luis Miguel?

Tras el estreno de de la serie de Luis Miguel -y hasta el día de hoy- quedó en misterio el paradero de su madre, Marcela Basteri. Como se recuerda, esta biografía se basó en los libros de Javier León Herrera, un periodista español que trabajó de la mano con el “Sol de México” para llevar a cabo esta producción.

Así que, para despejar las dudas sobre dónde está la mamá de cantante, solo atinó a decir que “Marcela no va a aparecer”. El escritor, quien goza de la aprobación del cantante mexicano para dar declaraciones sobre su vida respetando la privacidad del mismo, reveló que los hermanos Gallego Basteri saben que la señora falleció y negó que Luisito Rey supiera la verdad.

“Él jamás les contó a sus hijos lo que había sucedido. Todo lo que Luis Miguel sabe, lo sabe porque encargó una investigación particular y esa es su única fuente de información al respecto”, agregó Javier León Herrera al programa “Ventaneando”. “No tengo ninguna constancia de ninguna naturaleza de que Luisito Rey le pudiera contar algo y menos en su agonía porque estaba en coma inducido, total y absoluto, de que nunca despertó”, comentó.

Para cerrar el tema sobre el paradero de la madre de Luis Miguel, el periodista español repitió que “Marcela no va a aparecer” porque ya no está viva. “El mejor favor que le podemos hacer tanto a ella como a sus hijos es respetar su memoria y hacer una oración por ella, no hay más”, acotó.